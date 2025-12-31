عوام کو نئے سال کا تحفہ: پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی
نئے سال کے موقع پرعوام کے لیے اچھی خبر سامنے آ گئی، وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کرتے ہوئے پیٹرول 10 روپے 28 پیسے فی لیٹر اور ہائی اسپیڈ ڈیزل 8 روپے 57 پیسے فی لیٹر سستا کردیا ہے۔
بدھ کے روز وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کردی ہے، جس کا باقاعدہ نوٹیفکیشن پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے۔
نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ حکومت نے آئل اینڈ گیس ریگیولیٹری اتھارٹی (اوگرا) کی تجاویز کی بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ردوبدل کیا ہے۔
نوٹیفکیشن کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 10 روپے 28 پیسے کمی کردی گئی ہے، جس کے بعد پیٹرول کی فی لیٹر نئی قیمت 253 روپے 17 پیسے مقرر کردی گئی جب کہ پرانی قیمت 263 روپے 45 پیسے تھی۔
اسی طرح ہائی اسپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 8 روپے 57 پیسے کمی کردی گئی ہے اور فی لیٹر نئی قیمت 257 روپے 8 پیسے ہوگئی ہے جب کہ اس سے قبل فی لیٹر قیمت 265 روپے 65 پیسے تھی۔
نوٹیفکیشن میں بتایا گیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات 12 بجے سے ہوگا جب کہ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتیں 15 جنوری 2026 تک برقرار رہیں گی۔