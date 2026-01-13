پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کا امکان
پیٹرولیم مصوناعات کے صارفین کو ایندھن کی قیمتوں میں ممکنہ کمی کے باعث کچھ ریلیف مل سکتا ہے، جس سے نہ صرف ٹرانسپورٹ کے اخراجات کم ہوں گے بلکہ گھریلو ایندھن اور صنعتی سرگرمیوں پر پڑنے والا دباؤ بھی کم ہو سکتا ہے۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق 16 جنوری سے پیٹرول، ہائی اسپیڈ ڈیزل، کیروسین (مٹی کا تیل) اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمتیں کم ہونے کا امکان ہے۔
پیٹرول، جو زیادہ تر موٹرسائیکل، گاڑیوں اور دیگر چھوٹے نقل و حمل کے ذرائع میں استعمال ہوتا ہے، اس کی قیمت میں فی لیٹر 4.59 روپے کی کمی متوقع ہے، جس سے قیمت 253.17 روپے سے کم ہو کر 248.58 روپے فی لیٹر ہو جائے گی۔
ہائی اسپیڈ ڈیزل، جو عوامی ٹرانسپورٹ، مال برداری، زرعی مشینری، ٹیوب ویل اور بجلی پیدا کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے، اس کی قیمت میں 2.70 روپے فی لیٹر کمی کا امکان ہے اور یہ 257.08 روپے سے کم ہو کر 254.38 روپے فی لیٹر ہو جائے گا۔
اسی طرح، کیروسین آئل، جو کم آمدنی والے گھروں میں کھانا پکانے اور دور دراز علاقوں میں روشنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی قیمت میں 1.82 روپے فی لیٹر کمی متوقع ہے، جس سے قیمت 170.88 روپے سے کم ہو کر 169.06 روپے ہو جائے گی۔
لائٹ ڈیزل آئل، جو چھوٹے صنعتی اداروں، بوائلرز اور بیک اپ جنریٹرز میں استعمال ہوتا ہے، اس کی قیمت میں 2.08 روپے فی لیٹر کمی متوقع ہے اور یہ 146.18 روپے سے کم ہو کر 144.10 روپے فی لیٹر ہو جائے گا۔
ماہرین کے مطابق یہ پیش گوئیاں موجودہ مقامی قیمتوں، پریمیم موٹر گیسولین اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی بین الاقوامی قیمتوں اور اندرون ملک فریٹ مساواتی مارجن کے حساب سے کی گئی ہیں۔
اگر یہ کمی حتمی منظوری پا گئی تو صارفین کو جزوی ریلیف حاصل ہوگا، نقل و حمل کے اخراجات کم ہوں گے اور زراعت و چھوٹے صنعتی شعبے پر قیمتوں کے دباؤ میں بھی کمی آئے گی۔