ٹی20 ورلڈ کپ: بنگلادیش نے بھارت میں کھیلنے سے انکار کردیا، بھارتی میڈیا
بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ بنگلادیش کی کرکٹ ٹیم نے بھارت میں کھیلنے سے انکار کر دیا ہے۔
رپورٹس کے مطابق بنگلادیشی ٹیم کو بھارت میں سیکیورٹی سے متعلق خدشات لاحق ہیں، جس کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا۔
بھارتی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ بنگلادیش کرکٹ بورڈ نے موجودہ حالات اور کھلاڑیوں کی سلامتی کو مدنظر رکھتے ہوئے ٹیم کے بھارت کے دورے پر نظرثانی کی ہے۔
میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ٹیم انتظامیہ نے سیکیورٹی صورتحال پر اطمینان نہ ہونے کے باعث بھارت نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔
اس حوالے سے بنگلادیش کرکٹ بورڈ یا بھارتی کرکٹ حکام کی جانب سے باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا، تاہم بنگلادیشی صحافی آصف نذرل کا کہنا ہے کہ بنگلادیش کی کرکٹ ٹیم بھارت کا دورہ نہیں کرے گی۔ ان کے مطابق ٹیم کے تحفظ سے متعلق خدشات اس فیصلے کی بڑی وجہ بتائے جا رہے ہیں۔
واضح رہے کہ بھارت اور بنگلادیش کے درمیان کرکٹ سیریز یا دوروں کا اعلان پہلے سے طے شدہ شیڈول کے تحت کیا جاتا ہے اور کسی بھی دورے کی منسوخی یا ملتوی ہونے کا حتمی فیصلہ دونوں کرکٹ بورڈز کی مشاورت سے کیا جاتا ہے۔ معاملے پر سرکاری سطح پر وضاحت آنے کے بعد ہی صورتحال مزید واضح ہو سکے گی۔