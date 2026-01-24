کراچی: ناظم آباد میں گتے کی فیکٹری میں لگی آگ پر قابو پالیا گیا

فیکٹری میں کولنگ کا عمل جاری ہے، ریسکیوحکام
حمنہ نثار
شائع 24 جنوری 2026 01:47pm
پاکستان

کراچی کے علاقے ناظم آباد نمبر 4 میں گتے کی ایک فیکٹری میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔

فائر بریگیڈ حکام کے مطابق اطلاع ملتے ہی فائربریگیڈ کی 7 گاڑیاں جائے وقوع پر پہنچیں اور آگ بجھانے میں مصروف عمل رہیں۔

خوش قسمتی سے فیکٹری کے تمام ملازمین کو بحفاظت نکال لیا گیا اور کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔

فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ لگنے کی وجوہات ابھی تک معلوم نہیں ہو سکیں اور تفتیش جاری ہے تاکہ اصل سبب کا تعین کیا جا سکے۔ فائربریگیڈ اہلکار اب بھی فیکٹری میں کولنگ کے عمل میں مصروف ہیں تاکہ مزید نقصان سے بچا جا سکے۔

