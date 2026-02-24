نشے میں دھت نوجوان کی کار سے فوڈ ڈیلیوری رائیڈر کی ہلاکت، بھتیجا بتانے پر حاذم بنگوار کا مؤقف آگیا
کراچی کے علاقے ڈیفنس خیابان اتحاد میں مبینہ طور پر نشے میں دُھت کار سوار نوجوان کی تیز رفتار گاڑی نے ایک فوڈ ڈیلیوری بوائے کو ٹکر مار کر ہلاک کر دیا۔ حادثہ گزشتہ رات تقریباً ایک بج کر چھپن منٹ پر پیش آیا۔
عینی شاہدین کے مطابق کار تیز رفتاری کے باعث بے قابو ہو کر پہلے فٹ پاتھ سے ٹکرائی اور پھر سڑک پر قلابازیاں کھانے لگی۔
اسی دوران سڑک پر موجود موٹرسائیکل سوار فوڈ ڈیلیوری بوائے گاڑی کی زد میں آ گیا۔ شدید چوٹوں کے باعث وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔
پولیس کے مطابق حادثے کے بعد کار میں سوار نوجوانوں کو حراست میں لیا گیا۔
ابتدائی اطلاعات میں کہا گیا کہ ملزم کو کئی گھنٹوں تک باضابطہ طور پر ظاہر نہیں کیا گیا، تاہم بعد ازاں ساحل تھانے کی پولیس نے اصغر علی بنگوار نامی شخص کو پروٹوکول کے ساتھ تھانے منتقل کرنے کی تصدیق کی۔
واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر مختلف دعوے سامنے آئے جن میں کہا گیا کہ حادثے میں ملوث نوجوان معروف اسسٹنٹ کمشنر حاذم بنگوار کا بھتیجا ہے۔
تاہم حاذم بنگوار نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ان کا کوئی بھتیجا نہیں ہے اور جس نوجوان کے ساتھ ان کا نام جوڑا جا رہا ہے اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔
انہوں نے وضاحت کی کہ ان کا ایک بھائی اور ایک بہن ہیں اور دونوں غیر شادی شدہ ہیں، شاید نام کی وجہ سے ان سے تعلق جوڑا گیا۔
انہوں نے کہا کہ وہ کوئی اور بنگوار ہوسکتا ہے۔