ایران اسرائیل جنگ کا پانچواں روز

.
شائع 04 مارچ 2026 02:53pm
بیروت، لبنان کے جنوبی مضافات میں اسرائیلی حملے کے بعد دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔
ہزمیہ، لبنان میں لوگ اسرائیلی حملے کے بعد ایک نقصان‌ شدہ عمارت کا معائنہ کر رہے ہیں۔
مقبوضہ کشمیر کے ماگم ٹاؤن میں شیعہ مسلم خواتین مظاہرے میں جمع ہیں۔
سیف، منامہ، بحرین میں رہائشی عمارت کو آگ لگنے سے نقصان پہنچا۔
اکروتیری، قبرص میں برطانوی حکومتی اڈے کے داخلی دروازے پر باڑ لگی ہے۔
مقبوضہ کشمیر کے ماگم ٹاؤن میں مظاہرین۔
ہزمیہ، لبنان میں لوگ اسرائیلی حملے کے بعد ایک نقصان‌ شدہ عمارت کے پاس کھڑے ہیں۔
ہزمیہ، لبنان میں لوگ اسرائیلی حملے کے مقام پر سامان اٹھاتے ہوئے۔
ہزمیہ، لبنان سے بیروت کے جنوبی مضافات میں اسرائیلی حملے کے بعد اٹھتا ہوا دھواں۔
پورٹسماؤتھ، برطانیہ – HMS Dragon امونیشن کی کارروائی کے دوران کا منظر۔
جعفیر، بحرین میں امریکی نیوی پانچویں بیڑے کے ہیڈکوارٹر کو ایرانی ڈرون حملے سے نقصان پہنچا۔
بیروت، لبنان کے جنوبی مضافات میں اسرائیلی حملے کے بعد بلند ہوتا ہوا دھواں۔
تہران، ایران میں سپریم لیڈر آیت‌الله علی خامنہ‌ ای کا بل بورڈ۔
ہزمیہ، لبنان میں ایک عمارت اسرائیلی حملے کے بعد نقصان‌ شدہ حالت میں۔
بیروت، لبنان کے جنوبی مضافات میں اسرائیلی حملے کے بعد دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
کاراکاس، وینزویلا میں ایران کی حمایت میں مظاہرین ریلی میں شریک ہیں
لندن، برطانیہ میں ایک فارسی گھرانے کی دکان میں پاہلوی خاندان کی تصاویر والے موم بتیوں کا سیٹ فروخت کے لیے رکھا گیا۔
28 فروری کو شروع ہونے والی ایران اسرائیل جنگ تاحال جاری ہے اور دونوں جانب سے ایک دوسرے پر میزائل حملے کیے جارہے ہیں۔ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں صرف ایران میں 800 سے زائد جبکہ لبنان میں 50 سے زائد اموات ہوچکی ہیں۔ تہران کے مشرق وسطیٰ میں اسرائیل اور امریکی اہداف پر جوابی حملے بھی تاحال جاری ہیں۔ دبئی میں واشنگٹن کے قونصل خانے اور متحدہ عرب امارات کے شہر فجیرہ کی بندرگاہ پر حملوں کی اطلاعات ہیں۔ پاسدارانِ انقلاب نے 160 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعوی کیا ہے۔

