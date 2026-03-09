نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان، شرح سود 10.5 فیصد پر برقرار رکھنے کا فیصلہ

یہ فیصلہ معاشی صورت حال، مہنگائی کے رجحان اور مالیاتی استحکام کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے: مرکزی بینک
ویب ڈیسک
شائع 09 مارچ 2026 03:20pm
کاروبار

اسٹیٹ بینک آف پاکستان (ایس بی پی) نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے جب کہ شرح سود 10.5 فیصد پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔

پیر کے روز اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آئندہ تین ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے شرح سود میں کوئی تبدیلی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

مرکزی بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس میں پالیسی ریٹ 10.50 فیصد پر برقرار رکھنے کی منظوری دی گئی۔

اسٹیٹ بینک کے مطابق یہ فیصلہ معاشی صورت حال، مہنگائی کے رجحان اور مالیاتی استحکام کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔

