وائٹ ہاؤس میں گاڑی گھسانے کی کوشش ناکام، ڈرائیور گرفتار
امریکا کے دارالحکومت واشنگٹن میں بدھ کی صبح وائٹ ہاؤس کے قریب ایک وین سیکیورٹی کے لیے لگائی گئی عارضی رکاوٹ سے ٹکرا گئی جس کے بعد سیکیورٹی اداروں نے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ حکام کے مطابق واقعے کے بعد علاقے میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی اور کچھ سڑکیں عارضی طور پر بند کر دی گئیں۔
امریکی خفیہ سروس کے ترجمان کے مطابق یہ واقعہ مقامی وقت کے مطابق صبح تقریباً 6 بج کر 26 منٹ پر میڈیسن پلیس اور ایچ اسٹریٹ نارتھ ویسٹ کے قریب پیش آیا۔ وین کے ڈرائیور نے گاڑی سیکیورٹی رکاوٹ کی طرف بڑھائی جس کے بعد ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اسے حراست میں لے لیا۔
ترجمان کا کہنا تھا کہ ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی کارروائی جاری ہے۔ تاہم، اس کی شناخت فوری طور پر ظاہر نہیں کی گئی۔
واشنگٹن کی میٹروپولیٹن پولیس ڈیپارٹمنٹ نے ایک علیحدہ بیان میں بتایا کہ حادثے کے تقریباً دس منٹ بعد انہیں خفیہ سروس نے طلب کیا۔ پولیس کے بم ڈسپوزل یونٹ نے موقع پر پہنچ کر وین کی مکمل جانچ پڑتال کی اور اسے محفوظ قرار دیا۔
یہ واقعہ وائٹ ہاؤس کے شمال میں واقع لیفائیٹ پارک کے شمال مشرقی کونے کے قریب پیش آیا۔ حادثے کے بعد صبح کے اوقات میں پولیس اور خفیہ سروس کی گاڑیوں نے اطراف کی سڑکیں بند کر دیں جس سے شہر کے مصروف علاقے میں کچھ دیر کے لیے ٹریفک متاثر ہوئی۔
حکام کے مطابق متاثرہ سڑکوں میں 15ویں اسٹریٹ اور ای اسٹریٹ نارتھ ویسٹ کے ساتھ ساتھ ایچ اسٹریٹ نارتھ ویسٹ کا وہ حصہ شامل تھا جو 15ویں اور 17ویں اسٹریٹ کے درمیان واقع ہے۔
پولیس حکام نے فوری طور پر واقعے کی مزید تفصیلات فراہم نہیں کیں اور بتایا کہ تحقیقات جاری ہیں۔
بعد ازاں خفیہ سروس نے بتایا کہ صبح تقریباً 10 بجے تک تمام سڑکیں دوبارہ کھول دی گئی تھیں اور علاقے میں معمول کی سرگرمیاں بحال ہو گئی تھیں۔
حکام کے مطابق واقعے کے وقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں موجود تھے۔ ان کا اسی روز اوہائیو اور کینٹکی کے دورے کا پروگرام بھی طے تھا۔