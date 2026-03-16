پی آئی اے کی فروخت کی گئی پراپرٹیز کی تفصیلات سامنے آگئیں

پی آئی اے کی نجکاری ٹرانزیکشن میں 11 پراپرٹیز شامل ہیں، حکام
یاسر نذر
شائع 16 مارچ 2026 05:49pm
پاکستان

پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز (پی آئی اے) کی فروخت کی گئی پراپرٹیز کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔

حکام کے مطابق پی آئی اے کی نجکاری ٹرانزیکشن میں 11 پراپرٹیز شامل ہیں جب کہ 12 ارب روپے مالیت کی پراپرٹیز میں سے 7 بیرون ملک ہیں۔

دستاویز کے مطابق بھارت میں پی آئی اے کی 36 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی 2 پراپرٹیز ہیں، نئی دہلی میں پراپرٹی کی مقامی ویلیو 12 کروڑ 19 لاکھ روپے ہے، ممبئی میں پراپرٹی کی مقامی کرنسی میں ویلیو 11 کروڑ 25 لاکھ روپے ہے۔

نیویارک میں پی آئی اے پراپرٹی  کی مارکیٹ ویلیو 19 لاکھ 35 ہزار ڈالر ہے، ایمسٹرڈیم میں 3 پراپرٹیز کی ویلیو 34 لاکھ 35 ہزار یوروہے، پی آئی اے کی 11 میں سے 4 پراپرٹیز پاکستان میں بھی ہیں۔

ازبکستان میں پی آئی اے کی پراپرٹی کی ویلیو 4 ارب مقامی سوم کے مساوی ہے، پی آئی اے کی 4 مقامی پراپرٹیز کی ویلیو کا تخمینہ 11 ارب 40 کروڑ ہے، پی آئی اے پشاور سیلز آفس بلڈنگ کی ویلیو 5 ارب 56 کروڑ روپے ہے۔

قومی ایئر لائن کی راولپنڈی مال روڈ پر پراپرٹی کی ویلیو 2.54 ارب روپے ہے، پی آئی اے اسلام آباد بلیو ایریا سیلز آفس کی مالیت 2.67 ارب روپے ہے، پی آئی اے کی کوئٹہ میں جائیداد کی مالیت 91 کروڑ 57 لاکھ  روپے ہے۔

دستاویز کے مطابق نیویارک میں پی آئی اے کی ملکیت روزویلٹ ہوٹل اس کے علاوہ ہے، فرانس کے شہر پیرس میں سکرائب ہوٹل بھی پی آی اے کی ملکیت ہے۔

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین