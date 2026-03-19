پی ایس ایل بمقابلہ نیوزی لینڈ سیریز: کیا بنگلہ دیشی کھلاڑیوں کو این او سی مل گئے؟
پاکستان سُپر لیگ (پی ایس ایل) کے سیزن 11 کے لیے بنگلا دیشی کھلاڑیوں کو این او سی جاری کردیے گئے ہیں۔
خطے میں کشیدہ حالات کے باوجود پاکستان سپر لیگ 11 کا میلہ بروقت سجے گا تاہم بنگلادیش کرکٹ بورڈ نے اپنے کھلاڑیوں کو پی ایس ایل کے لیے این او سی جاری کردیے ہیں جب کہ کھلاڑیوں کو نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کی وجہ سے جزوی این او سی جاری کیے گئے ہیں۔
بنگلادیشی میڈیا کے مطابق پی ایس ایل کی وجہ سے بنگلا دیش کے فاسٹ بولر مستفیض الرحمان کو نیوزی لینڈ کے ساتھ ٹی 20 سیریز سے چھٹی مل گئی ہے نیوزی لینڈ نے بنگلا دیش میں 17 ، 20 اور 23 اپریل کو ون ڈے میچز کی سیریز کھیلنا ہے، ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز 27 اپریل، 29 اپریل اور 2 مئی کو شیڈولڈ ہے۔
بنگلا دیشی میڈیا کا کہنا ہے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے بنگلا دیش ٹیم کا کیمپ 27 مارچ سے شروع ہو گا۔
بنگلا دیشی میڈیا کے مطابق مستفیض الرحمان، پرویز حسین، شرف الاسلام، ناہید رانا، تنزید حسن اور ریشاد حسین کا پی ایس ایل میں معاہدہ ہے، بنگلا دیش کے پی ایس ایل میں کنٹریکٹڈ کھلاڑی کیمپ میں شرکت نہیں کریں گے جب کہ بنگلا دیش بورڈ نے تمام کھلاڑیوں کو جزوی این او سی جاری کیے ہیں۔
بی سی بی حکام کے مطابق کھلاڑیوں کو ون ڈے سیریز کے لیے دستیاب رہنے کا کہا گیا ہے، ون ڈے سیریز ورلڈ کپ کوالیفکیشن کے لیے بڑی اہم ہے، فاسٹ بولر مستفیض الرحمان کو دو حصوں میں این او سی دیا گیا ہے، مستفیض الرحمان کو 26 مارچ سے 12 اپریل اور 24 اپریل سے 3 مئی تک این او سی دیا گیا ہے۔
بی سی بی آفیشل کا کہنا ہے کہ تنزید حسن، شرف الاسلام ناہید رانا اور ریشاد حسین کو 12 اپریل تک این او سی جاری ہوئے ہیں جب کہ پرویز حسین کو 21 اپریل تک پی ایس ایل کے لیے این او سی جاری ہوا ہے۔
یاد رہے کہ غیرملکی کھلاڑی 24 مارچ کو پاکستان پہنچ کر اپنی ٹیموں کو جوائن کریں گے جب کہ ایونٹ کا آغاز 28 مارچ سے ہوگا۔