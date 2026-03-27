ایران نے 10 آئل ٹینکرز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی، ٹرمپ

’’ پاکستانی پرچم بردار آئل کنٹینرز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت ملنا" میرے لیے ایران کی طرف سے تحفہ ہے، امریکی صدر
شائع 27 مارچ 2026 09:19am
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کابینہ کے اجلاس میں دعویٰ کیا کہ ایران نے آبنائے ہرمز سے 10 آئل ٹینکرز کو خیر سگالی کی علامت کے طور پر گزرنے کی اجازت دیکر مجھے تحفہ دیا ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ 26 مارچ کو کابینہ کے اجلاس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آبنائے ہرمز کے درمیان سے اس وقت کئی بڑے آئل ٹینکرز گزر رہے ہیں۔ ان کے مطابق کم از کم 10 بڑے ٹینکرز تیل سے لدے ہوئے اس اہم گزرگاہ سے گزر رہے ہیں۔

ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ”پاکستان  کی پرچم بردار آئل کنٹینرز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت ملنا“  ایران کی طرف سے ایک گڈ وِل کا اظہار تھا۔

انہوں نے مزید کہا کہ ایران کی جانب سے ان ٹینکرز کو گزرنے کی اجازت دینا اس بات کی علامت ہے کہ تہران مذاکرات میں سنجیدہ ہے اور کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔

یاد رہے کہ آبنائے ہرمز عالمی سطح پر تیل کی ترسیل کے لیے انتہائی اہم راستہ ہے، جہاں سے دنیا کی بڑی مقدار میں تیل اور گیس گزرتی ہے اور حالیہ کشیدگی کے باعث اس روٹ پر شپنگ شدید متاثر ہو رہی تھی۔

