کویت میں ایئر بیس پر ایران کا حملہ، 15 امریکی فوجی زخمی
خلیجی ریاست کویت میں سیکیورٹی صورتحال اس وقت کشیدہ ہو گئی جب رات گئے ایران کے جوابی ڈرون حملوں میں 15 امریکی فوجی اہلکار زخمی ہو گئے۔ کویتی حکام کے مطابق یہ حملہ ایک حساس فوجی تنصیب، علی السالم ایئر بیس، پر کیا گیا۔
امریکی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ ایرانی ڈرون ایئر بیس کے احاطے میں گرا، جس کے نتیجے میں وہاں موجود امریکی اہلکار زخمی ہوئے۔
حکام کے مطابق زخمی ہونے والے تمام فوجیوں کو معمولی نوعیت کے زخم آئے ہیں اور انہیں فوری طبی امداد فراہم کر دی گئی ہے۔
حملے کے بعد بیس پر سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے جبکہ علاقے میں نگرانی کا عمل بھی تیز کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے نمٹا جا سکے۔
ادھر امریکی حکام نے انکشاف کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جاری کشیدگی کے دوران اب تک مجموعی طور پر 375 امریکی فوجی اہلکار زخمی ہو چکے ہیں، جن میں سے 5 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔
دوسری جانب خلیجی خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان قطر نے شہری انفرااسٹرکچر کو نشانہ بنانے کے عمل کی شدید مذمت کی ہے۔
قطری وزیراعظم و وزیرخارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی نے ایرانی وزیرخارجہ عباس عراقچی سے ٹیلیفونک رابطہ کیا، جس میں خطے کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلۂ خیال کیا گیا۔
قطری وزارت خارجہ کے مطابق گفتگو کے دوران شیخ محمد بن عبدالرحمان نے واضح کیا کہ کسی بھی فریق کی جانب سے شہری انفرااسٹرکچر کو نشانہ بنانا قابلِ مذمت ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ خلیجی ریاستوں، خصوصاً ان ممالک پر حملے کسی صورت مناسب نہیں جو خود کو جاری تنازع سے الگ رکھے ہوئے ہیں۔
دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور اس کے خطے پر ممکنہ اثرات کا بھی جائزہ لیا۔
قطری وزیراعظم نے اس موقع پر کہا کہ موجودہ بحران کا واحد حل مستقل اور جامع سفارتی کوششیں ہیں، اور تمام فریقین کو کشیدگی کم کرنے کے لیے مذاکرات کا راستہ اپنانا چاہیے۔
اُدھر سعودی عرب میں ایک بڑے صنعتی سانحے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، جہاں الجبیل کے صنعتی علاقے میں واقع ایک پیٹروکیمیکل پلانٹ میزائل حملے کا نشانہ بنا۔ حملے کے بعد پلانٹ میں شدید آگ بھڑک اٹھی جبکہ متعدد بڑے دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئیں، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔