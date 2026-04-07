آج رات ایک پوری تہذیب ختم ہوسکتی ہے: صدر ٹرمپ کی ایران کو دھمکی

ایسا ہوتا نہیں دیکھنا چاہتا لیکن ان کے بقول یہ ممکن ہے کہ ایسا ہوجائے: امریکی صدر
شائع 07 اپريل 2026 05:41pm
امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دی ہے کہ آج رات ایک پوری تہذیب ختم ہوسکتی ہے اور انہوں نے اس لمحے کو دنیا کی طویل اور پیچیدہ تاریخ کے اہم ترین لمحات میں سے ایک قرار دیا ہے۔

منگل کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ”سوشل ٹروتھ“ پر جاری بیان میں صدر ٹرمپ نے ایران کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ”آج رات ایک پوری تہذیب ختم ہوجائے گی، جو دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گی“۔ انہوں نے اپنے پیغام میں مزید کہا کہ وہ ایسا ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے لیکن ان کے بقول یہ ممکن ہے کہ ایسا ہوجائے۔

صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ اب ”مکمل اور جامع نظام کی تبدیلی“ ہوچکی ہے، جہاں مختلف، زیادہ سمجھدار اور کم شدت پسند سوچ رکھنے والے افراد سامنے آسکتے ہیں۔

اپنے بیان میں امریکی صدر نے کہا کہ شاید اب کوئی انقلابی اور مثبت تبدیلی بھی سامنے آسکے تاہم اس حوالے سے حتمی صورت حال آج رات سامنے آئے گی، جسے انہوں نے دنیا کی طویل اور پیچیدہ تاریخ کے اہم ترین لمحات میں سے ایک قرار دیا۔

ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ گزشتہ 47 برس سے جاری ”استحصال، بدعنوانی اور ہلاکتوں“ کا سلسلہ اب ختم ہوسکتا ہے۔ انہوں نے آخر میں ایرانی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔

یاد رہے کہ اس سے قبل اتوار کو ایک سخت بیان میں صدر ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ اگر ایران نے ہرمز آبنائے کو نہ کھولا تو امریکا منگل کی شام سے ایران کے اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائے گا، جس میں بجلی گھر اور پُل شامل ہوں گے۔

