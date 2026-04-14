کوئٹہ: سریاب روڈ پر فائرنگ کا واقعہ، تین افراد جاں بحق دو زخمی

واقعہ مبینہ طور پر قبائلی تنازع کے باعث پیش آیا: ذرائع
ویب ڈیسک
شائع 14 اپريل 2026 12:40pm
جرائم

کوئٹہ کے علاقے سریاب روڈ پر گاڑی پر فائرنگ کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں تین افراد جاں بحق اور دو زخمی ہوگئے ہیں، واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔

تفصیلات کے مطابق کوئٹہ کے علاقے سریاب روڈ پر گاڑی پر نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں گاڑی میں سوار تین افراد موقع پر ہی جاں بحق ہوگئے جبکہ دو افراد زخمی ہوگئے۔

ذرائع کے مطابق واقعہ مبینہ طور پر قبائلی تنازع کے باعث پیش آیا۔

فائرنگ کے بعد جاں بحق افراد اور زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کردیا گیا، جہاں زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔

پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر واقعے کی تحقیقات شروع کردی ہیں جبکہ ملزمان کی تلاش بھی جاری ہے۔

firing quetta police crime scene 3 died
