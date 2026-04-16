پسند کی شادی: بھائی نے بہن، بہنوئی اور بھابھی کو قتل کردیا
ٹیکسلا میں نام نہاد غیرت کے نام پر افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں ایک شخص نے تیز دھار آلے سے اپنی بہن، بہنوئی اور بھابھی کو قتل کر دیا، واقعے کے بعد ملزم فرار ہو گیا جبکہ پولیس نے تلاش شروع کر دی ہے۔
پولیس کے مطابق ملزم نجیب اللہ نے تیز دھار آلے سے حملہ کر کے اپنی بہن، بہنوئی اور بھابھی کا گلا کاٹ دیا۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کے بعد ملزم موقع سے فرار ہو گیا ہے جس کی گرفتاری کے لیے تلاش جاری ہے، جبکہ پولیس ٹیمیں جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کرنے میں مصروف ہیں۔
ابتدائی تحقیقات کے مطابق 23 سالہ مقتولہ نے پسند کی شادی کی تھی، جس پر ملزم نے یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ جاں بحق ہونے والوں میں 40 سالہ خاتون، 26 سالہ نوجوان اور 23 سالہ لڑکی شامل ہیں۔
دوسری جانب آئی جی پنجاب نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے آر پی او راولپنڈی سے رپورٹ طلب کر لی ہے، جبکہ سی پی او راولپنڈی کو ہدایت کی گئی ہے کہ واقعے میں ملوث ملزم کو فوری گرفتار کیا جائے۔