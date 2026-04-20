طورخم بارڈر: جعلی دستاویزت پر افغانستان جانے کی کوشش ناکام، 5 افراد گرفتار

نادرا سسٹم بائی پاس کرنے کی کوشش، فی کس 50 ہزار روپے دینے کا انکشاف
farzana-ali فرزانہ علی
شائع 20 اپريل 2026 10:33am
پاکستان

پشاور میں طورخم بارڈر پر امیگریشن حکام نے کارروائی کرتے ہوئے جعلی منی فیسٹ کے ذریعے افغانستان جانے کی کوشش ناکام بنا دی اور 5 پاکستانی شہریوں کو گرفتار کر لیا۔

ایف آئی اے کے ترجمان کے مطابق گرفتار افراد نادرا سسٹم کو بائی پاس کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان نے جعلی منی فیسٹ حاصل کرنے کے لیے فی کس 50 ہزار روپے ادا کیے۔

ابتدائی تفتیش کے دوران ’فہد‘ نامی ایجنٹ کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے، جو مبینہ طور پر اس غیر قانونی عمل میں سہولت کاری کر رہا تھا۔

ایف آئی اے کے مطابق گرفتار افراد کو مزید تفتیش اور قانونی کارروائی کے لیے ایف آئی اے پشاور منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ معاملے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔

Arrested Torkham Border Afghan Immigrants Fake documents Illegal immigrants
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین