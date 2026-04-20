طورخم بارڈر: جعلی دستاویزت پر افغانستان جانے کی کوشش ناکام، 5 افراد گرفتار
پشاور میں طورخم بارڈر پر جعلی دستاویزات کے ذریعے افغانستان جانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی، امیگریشن حکام نے کارروائی کرتے ہوئے 5 پاکستانی شہریوں کو گرفتار کر لیا۔
ایف آئی اے کے ترجمان کے مطابق گرفتار افراد نادرا سسٹم کو بائی پاس کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان نے جعلی منی فیسٹ حاصل کرنے کے لیے فی کس 50 ہزار روپے ادا کیے۔
ابتدائی تفتیش کے دوران ’فہد‘ نامی ایجنٹ کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے، جو مبینہ طور پر اس غیر قانونی عمل میں سہولت کاری کر رہا تھا۔
ایف آئی اے کے مطابق گرفتار افراد کو مزید تفتیش اور قانونی کارروائی کے لیے ایف آئی اے پشاور منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ معاملے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔