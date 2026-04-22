دھوپ سے دل کا دورہ: 5 علامات اور بچاؤ کی تدابیر
دھوپ میں زیادہ دیر تک دھوپ میں شدید گرمی اور لو کے تھپیڑے نہ صرف ہیٹ اسٹروک کا سبب بنتے ہیں، بلکہ یہ انسانی دل کے لیے بھی انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق، درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافہ ہارٹ اٹیک کے خطرے کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔
ماہرین امراضِ قلب کے مطابق شدید گرمی میں جسم سے پسینے کے ذریعے پانی اور نمکیات تیزی سے خارج ہوتے ہیں، جس سے خون گاڑھا ہو جاتا ہے۔
گاڑھے خون کو پمپ کرنے کے لیے دل کو عام حالات سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، جو بالآخر ہارٹ اٹیک کا سبب بن سکتا ہے۔
مزید برآں، ہیٹ ویو یا لو لگنے کی صورت میں ہیٹ اسٹروک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جو دل کی کارکردگی کو متاثر کر کے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔
وہ 5 اہم علامات جنہیں نظرانداز نہ کریں
اگر گرمی کے موسم میں آپ کو درج ذیل علامات محسوس ہوں، تو فوری طور پر طبی امداد حاصل کریں
سانس لینے میں دشواری: اگر بیٹھے بٹھائے دم گھٹنے لگے یا سینے پر بوجھ اور جلن محسوس ہو، تو یہ دل کی تکلیف کا اشارہ ہو سکتا ہے۔
غیر معمولی پسینہ آنا: اگر آپ اے سی یا ٹھنڈی جگہ پر بیٹھے ہیں اور پھر بھی ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں، تو یہ بی پی لو ہونے یا دل کی شریانوں میں رکاوٹ کی علامت ہو سکتی ہے۔
چکر آنا یا بے ہوشی: شدید دھوپ میں چکر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ جسم میں پانی کی شدید کمی ہو چکی ہے، جو دل پر دباؤ بڑھا رہی ہے۔
متلی اور گھبراہٹ: اچانک دل کی دھڑکن کا تیز ہونا اور مسلسل الٹی یا گھبراہٹ محسوس ہونا خطرے کی گھنٹی ہے۔
شدید ڈائریا: ہیضہ یا پیٹ خراب ہونے سے جسم کا سارا پانی نکل جاتا ہے، جس سے الیکٹرولائٹ توازن بگڑ جاتا ہے اور دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو سکتی ہے۔
کن افراد کو زیادہ خطرہ ہے؟
ہائی بلڈ پریشر، شوگر اور ہائی کولیسٹرول کے مریضوں کو گرمی میں خاص احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ معمر افراد، موٹاپے کا شکار لوگ اور وہ مزدور جو براہِ راست دھوپ میں کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ موسم زیادہ پرخطر ہے۔
بچاؤ کی حفاظتی تدابیر
پانی کا کثرت سے استعمال: ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ گرمی میں وقفے وقفے سے پانی پیتے رہیں۔ پیاس نہ بھی ہو، تب بھی ہر آدھے گھنٹے بعد پانی پئیں۔
قدرتی غذاؤں کا انتخاب: تربوز، خربوزہ اور کھیرے جیسے پھل کھائیں جن میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔
دھوپ سے بچاؤ: دھوپ میں زیادہ دیر تک کام نہ کریں۔ کوشش کریں کہ دوپہر 12 سے شام 4 بجے تک باہر نہ نکلیں اور اگر نکلنا ضروری ہو تو سر ڈھانپ کر رکھیں۔
تلی ہوئی اشیاء سے پرہیز: گرمی میں باہر کے تلے ہوئے اور بھاری کھانوں سے دور رہیں کیونکہ یہ ہاضمے کے ساتھ ساتھ دل پر بھی بوجھ ڈالتے ہیں۔