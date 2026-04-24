عامر سہیل نے کراچی میں 'پان کی پچکاری' کے بیان پر معافی مانگ لی
پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے 11 ویں ایڈیشن میں لاہور اور کراچی کے میچ کے دوران سابق ٹیسٹ کرکٹر اور معروف کمنٹیٹر عامر سہیل نے کمنٹری کے دوران کراچی کے بارے میں پان کی پچکاری تھوکنے کا غیرذمہ دارانہ جملہ استعمال کیا تاہم سوشل میڈیا پر شدید تنقید کے بعد انہوں نے کراچی سے متعلق اپنے متنازع بیان پر معافی مانگ لی ہے۔
گزشتہ روز لاہور میں کھیلے گئے پاکستان سپر لیگ کے میچ کے دوران سابق کپتان اور کمنٹیٹر عامر سہیل کے کراچی سے متعلق بیان پر سوشل میڈیا پر شدید ردعمل سامنے آیا ہے، جہاں صارفین نے ریمارکس کو توہین آمیز قرار دیا ہے۔
کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کے درمیان میچ کے دوران نشریات میں دونوں شہروں کا تقابلی ویڈیو کلپ دکھایا گیا، جس پر کمنٹری کرتے ہوئے عامر سہیل نے کہا کہ ویڈیو میں کراچی کی ایک “اہم چیز” دکھانا بھول گئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ کراچی میں سب سے زیادہ نظر آنے والی چیز “پان کی پچکاریاں” ہیں اور اس کے بغیر شہر کی درست نمائندگی نہیں ہوتی۔
عامر سہیل کا یہ بیان سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوگیا، جس کے بعد سوشل میڈیا پر ہیش ٹیگز کراچی اور عامر سہیل ٹرینڈ کرنے لگے۔
اس تبصرے کے بعد صارفین کی جانب سے سخت ردعمل سامنے آیا۔ متعدد افراد نے اسے کراچی جیسے بڑے شہر اور ملک کے معاشی مرکز کی تضحیک قرار دیا جب کہ کچھ صارفین نے بیان کو غیر مناسب اور سطحی قرار دیا۔
کئی صارفین نے عامر سہیل سے معافی کا مطالبہ بھی کیا جب کہ بعض نے انہیں کمنٹری پینل سے ہٹانے کی بات کی۔
سوشل میڈیا پر شدید تنقید کے بعد سابق کرکٹر عامر سہیل نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر وضاحت جاری کرتے ہوئے اپنے متنازع بیان پر معافی مانگ لی۔ انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد کراچی کی ثقافت کی توہین کرنا نہیں تھا بلکہ وہ محض ایک سماجی رویے کا ذکر کر رہے تھے۔
انہوں نے مزید کہا کہ کراچی ان کا اپنا شہر ہے اور وہ یہاں کی روایات کا احترام کرتے ہیں، تاہم اگر ان کی بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو وہ معذرت خواہ ہیں۔
واضح رہے کہ “پان کی پچکاری” سے مراد عوامی مقامات پر پان تھوکنے کا عمل ہے، جسے عموماً صفائی اور شہری رویوں سے جوڑا جاتا ہے۔ حالیہ بیان نے ایک بار پھر براہِ راست کمنٹری میں استعمال ہونے والے الفاظ پر بحث چھیڑ دی ہے۔