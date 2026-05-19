حج بیگ میں کون سی چیزیں رکھنا لازمی ہے؟
مقدس ترین فریضے حج کی ادائیگی ہر مسلمان کے لیے ایک یادگار اور بے پناہ روحانی خوشی کا موقع ہوتی ہے۔ اس بابرکت اور ایمان افروز سفر پر روانگی سے قبل جہاں دینی اور روحانی تیاری ناگزیرہے، وہیں اپنے ضروری سامان کو بہترین انداز میں ترتیب دینا بھی بے حد ضروری ہے۔
تجربہ کار حاجیوں اور حج کے امور سے وابستہ ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر عازمین اپنے حج بیگ کو ایک خاص، منظم اور جدید تقاضوں کے مطابق تیار کریں، تو وہ دوران سفر بہت سی الجھنوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔
حج کے انتظامات سنبھالنے والے ماہرین کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ عازمین کو بھاری اور غیر ضروری اشیاء ساتھ لے جانے سے سخت پرہیز کرنا چاہیے اور صرف وہی چیزیں رکھنی چاہییں جو واقعی کام آئیں۔
عام طور پر عازمین کی سہولت کے لیے حج بیگ کو تین بنیادی حصوں میں بانٹا جاتا ہے جن میں روزمرہ استعمال کی چیزیں، عبادات سے متعلق اشیاء اور صحت کی حفاظت کا سامان شامل ہے، تاہم موجودہ دور کے جدید سفری اصولوں کے تحت اب اسمارٹ فون اور مالیاتی منصوبہ بندی بھی اس سفر کا اہم حصہ بن چکی ہے۔
روایتی سامان کی بات کی جائے تو لباس اور احرام کے انتخاب کے حوالے سے ماہرین کا مشورہ ہے کہ مرد حضرات اپنے ساتھ کم از کم دو عدد احرام ضرور رکھیں تاکہ بوقت ضرورت انہیں بدلا جا سکے، جبکہ خواتین کے لیے آرام دہ، ہلکے اور ڈھیلے عبایے سب سے موزوں رہتے ہیں۔
اس کے ساتھ ساتھ روزمرہ پہننے کے کپڑے، تولیہ، سوتی موزے، رات کو سونے کا ہلکا لباس اور سب سے بڑھ کر ایک ایسی آرام دہ چپل یا سینڈل کا انتخاب کریں جس سے پیدل چلنے میں آسانی ہو۔
اس کے ساتھ ہی، مکہ کے ہوٹل سے پانچ دنوں کے لیے منیٰ، عرفات اور مزدلفہ کے سفر کے لیے ایک چھوٹا بیک بیگ بھی لازمی پاس رکھیں، تاکہ بڑا بیگ ہوٹل میں چھوڑ کر صرف پانچ دنوں کا ضروری سامان اس چھوٹے بیگ میں آسانی سے لے جایا جا سکے۔
جہاں تک سفری دستاویزات اور مالی معاملات کا تعلق ہے، پاسپورٹ، ویزا، حج پرمٹ، ہوٹل کی بکنگ اور ٹکٹ وغیرہ کو ایک ایسے پاؤچ میں رکھیں جو پانی سے خراب نہ ہو، جبکہ ان تمام کاغذات کی فوٹو کاپیاں بھی لازمی اپنے پاس الگ سے محفوظ رکھیں۔
ماہرین کے مطابق عازمین کو اپنے ساتھ مناسب مقدار میں سعودی ریال رکھنے چاہییں، خاص طور پر چھوٹے نوٹ جیسے ایک، پانچ اور دس ریال روزمرہ کے چھوٹے اخراجات اور صدقہ و خیرات کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوتے ہیں، جبکہ ہنگامی ضرورت کے لیے بین الاقوامی ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ پاس رکھنا بھی ایک اسمارٹ فیصلہ ہے۔
آج کل کے ڈیجیٹل دور میں رابطے بحال رکھنے کے لیے موبائل فون اور چارجر کے ساتھ پاور بینک بھی انتہائی مددگار ثابت ہوتا ہے۔
صحت اور ادویات کے شعبے میں ڈاکٹرز عازمین کو خاص تاکید کرتے ہیں کہ اگر کوئی عازمِ حج شوگر، بلڈ پریشر یا دل کے مرض میں مبتلا ہے تو وہ اپنی باقاعدہ ادویات وافر مقدار میں ہمراہ لے کر جائے۔
اس کے علاوہ عام ضرورت کی چیزیں جیسے درد دور کرنے کی گولیاں، بینڈیج، ماسک اور ہینڈ سینیٹائزر بیگ میں لازمی ہونے چاہییں۔
سعودی عرب کی شدید گرمی اور تپش سے بچنے کے لیے عازمین اپنے ساتھ ایک سفید رنگ کی چھتری اور سن بلاک کریم ضرور رکھیں، جبکہ گرمی کے باعث جسم میں نمکیات اور پانی کی کمی سے بچنے کے لیے او آر ایس کے پیکٹ اور پانی کی ایک اچھی بوتل ساتھ رکھنا بہتر سمجھا جاتا ہے۔
عبادات کو یکسوئی سے ادا کرنے کے لیے ایک چھوٹا قرآن پاک، دعاؤں کی کتاب، تسبیح، ہلکی جائے نماز اور پیسے یا موبائل سنبھالنے کے لیے کمر پر باندھنے والا بیلٹ پاؤچ عازمین کے بہت کام آتا ہے۔
کچھ عازمین اپنے تجربات لکھنے کے لیے چھوٹی ڈائری اور قلم بھی پاس رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خشک خوراک جیسے کھجوریں، بسکٹ، گری دار میوے اور روزمرہ صفائی کے لیے ٹوتھ برش، صابن اور ٹشو پیپر بھی اپنے پاس رکھنے چاہییں۔
ماہرین نے عازمین کو ایک بہت ہی مفید مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے تمام بیگز کے اوپر اپنا نام، موبائل نمبر، پتہ اور مکتب یا گروپ کا نمبر واضح طور پر لکھیں تاکہ ہجوم میں سامان گم ہونے کی صورت میں اسے ڈھونڈنا آسان ہو۔
عازمین حج کا خود بھی یہ کہنا ہے کہ سامان کی پہلے سے کی گئی اچھی تیاری اور مناسب ڈیجیٹل و سفری منصوبہ بندی نہ صرف سفر کی تھکان کو کم کرتی ہے بلکہ انسان کو پورے سکون، یکسوئی اور اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔