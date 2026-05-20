وفاقی وزیرِ داخلہ محسن نقوی ہفتے میں دوسری بار تہران کے دورے پر روانہ
اسلام آباد اور تہران کے درمیان سفارتی رابطے تیز ہوگئے، وفاقی وزیرِ داخلہ محسن نقوی ایک ہفتے میں دوسری بار ایران کے دارالحکومت تہران روانہ ہوگئے ہیں، جہاں وہ امریکا ایران مذاکرات اور خطے کی بدلتی صورتحال پر ایرانی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔
خبررساں ادارے الجزیرہ کے مطابق پاکستان پس پردہ سفارتی کوششوں کے ذریعے تہران اور واشنگٹن کے درمیان ممکنہ مذاکرات کی راہ ہموار کرنے میں سرگرم کردار ادا کر رہا ہے۔
وفاقی وزیرِ داخلہ سید محسن نقوی منگل کو تہران کیلئے روانہ ہوئے، جہاں وہ ایرانی اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ ایرانی خبر رساں ادارے تسنیم کے مطابق یہ ایک ہفتے کے دوران محسن نقوی کا دوسرا دورۂ ایران ہے، جسے خطے میں جاری کشیدگی اور امریکا ایران رابطوں کے تناظر میں اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ محسن نقوی ایرانی قیادت کے ساتھ امریکا ایران مذاکرات، خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور ممکنہ سفارتی پیش رفت پر تبادلہ خیال کریں گے، تاہم ان کے موجودہ دورے کا باقاعدہ ایجنڈا تاحال سامنے نہیں آیا۔
اس سے قبل اپنے حالیہ دورۂ تہران میں محسن نقوی نے ایرانی صدر مسعود پزشکیاں سے طویل ملاقات کی تھی، جو تقریباً 90 منٹ تک جاری رہی۔ اس دوران دوطرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال اور سفارتی امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔
وفاقی وزیرِ داخلہ نے ایرانی وزیرِ خارجہ عباس عراقچی، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف اور ایرانی وزیرِ داخلہ اسکندر مومنی سے بھی ملاقاتیں کی تھیں۔
سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان حالیہ مہینوں میں ایران اور امریکا کے درمیان کشیدگی کم کرنے کیلئے متحرک سفارتی کردار ادا کر رہا ہے۔ اسلام آباد اس سے قبل بھی دونوں ممالک کے درمیان رابطوں اور مذاکراتی عمل میں سہولت کاری کی کوششیں کرتا رہا ہے۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ محسن نقوی کا بار بار تہران جانا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ خطے میں بیک ڈور ڈپلومیسی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور پاکستان خود کو ایک اہم ثالث کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔