فٹبال ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیکنالوجی شائع 08 جون 2026 11:55am Today Videos Join our Whatsapp Channel FIFA World Cup 2026 Ball Made in Pakistan | Sialkot’s AI Football “Trionda” Steals Spotlight Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں کمی کردی، ڈیزل کی قیمت برقرار سونے کی قیمت میں ہزاروں روپے کی بڑی کمی ڈرونز اور راڈارز پر امریکی حملوں کے بعد ایران کا کویت اور بحرین پر جوابی وار حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں کمی کردی، ڈیزل کی قیمت برقرار سونے کی قیمت میں ہزاروں روپے کی بڑی کمی ڈرونز اور راڈارز پر امریکی حملوں کے بعد ایران کا کویت اور بحرین پر جوابی وار تازہ ترین ایرانی میزائل حملوں کے بعد اسرائیل کی تہران سمیت مختلف شہروں پر بمباری فلپائن میں 7.8 شدت کا خوفناک زلزلہ، عمارتیں منہدم، سونامی وارننگ جاری آبادکاری منصوبے: برطانیہ کا اسرائیل پر نئی پابندیوں پر غور