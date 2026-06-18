ایران کے سپریم لیڈر نے امریکا سے مفاہمتی یادداشت کی توثیق کر دی

آیت اللہ خامنہ ای کا کہنا ہے کہ معاہدہ قومی مفاد اور مزاحمتی محاذ کے تحفظ کے لیے منظور کیا گیا.
ویب ڈیسک
شائع 18 جون 2026 11:58pm
دنیا

ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ ای نے امریکا کے ساتھ طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کی توثیق کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اختلافِ رائے کے باوجود یہ فیصلہ قومی مفاد اور ذمہ داری کے تحت کیا گیا۔

ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ ای نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ امریکا اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ایک اہم پیش رفت ہے، جس تک پہنچنے کے لیے مذاکرات کاروں نے مخلصانہ اور وسیع کوششیں کیں۔

انہوں نے کہا کہ ایرانی قوم کی استقامت اور وفاداری قابلِ ستائش ہے اور وہ اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے دعاگو ہیں۔

آیت اللہ خامنہ ای کے مطابق اصولی طور پر ان کی ذاتی رائے مختلف تھی، تاہم قومی سلامتی کونسل کے چیئرمین اور ایرانی صدر کی جانب سے دی گئی یقین دہانیوں اور ذمہ داریوں کے بعد انہوں نے معاہدے کی توثیق کی۔

انہوں نے کہا کہ یہ ذمہ داری ایرانی قوم اور مزاحمتی محاذ کے حقوق کے تحفظ کے لیے دی گئی تھی، جسے انہوں نے قومی مفاد میں قبول کیا۔

سپریم لیڈر نے کہا کہ ایرانی حکام نے خیرسگالی اور قومی مفاد کے لیے بھرپور کوششیں کیں اور معاہدے تک پہنچنے کے لیے وسیع اقدامات کیے گئے۔

انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے مایوسی کے عالم میں ہر ممکن حربہ استعمال کیا، تاہم مذاکراتی عمل جاری رہا۔

آیت اللہ خامنہ ای نے واضح کیا کہ ایران نے پورے مذاکراتی عمل میں قومی مفادات کو مقدم رکھا اور ہر فیصلہ اسی اصول کے تحت کیا گیا۔

انہوں نے کہا کہ مستقبل میں ہونے والے کسی بھی مذاکرات کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ایران دوسرے فریق کا مؤقف بلا شرط تسلیم کرے گا۔

IRANIAN SUPREME LEADER US attack on Iran Middle East Conflict Mojtaba Khamenei US Iran war 2026 us iran deal US Iran Peace Deal US Iran 14 Points Deal Islamabad Peace Deal
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین