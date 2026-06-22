مذاکرات سے ایران کے مبینہ واک آؤٹ پر پاکستانی اور امریکی وفد کا ری ایکشن وائرل
سوئٹزرلینڈ کے پہاڑی ریزورٹ برگن اسٹاک میں امریکا اور ایران کے درمیان ہونے والے انتہائی اہم امن مذاکرات اتوار کے روز اس وقت ایک ڈرامائی اور سنسنی خیز صورتحال اختیار کر گئے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک نئی دھمکی پر احتجاج کرتے ہوئے ایرانی وفد اچانک بیٹھک چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ اس اچانک واقعے نے وہاں موجود پاکستانی اور امریکی حکام کو ایک انتہائی عجیب اور پریشان کن صورتحال میں ڈال دیا اور یہ سارا منظر وہاں موجود کیمروں میں قید ہو گیا جو اب پوری دنیا میں وائرل ہو چکا ہے۔
یہ واقعہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت ہونے والے مذاکرات کے پہلے دور کے آغاز پر پیش آیا۔
سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایران کے وزیرِ خارجہ عباس عراقچی نے کمرے سے نکلنے سے پہلے پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف سے مختصر بات کی اور پھر اپنے وفد کے ہمراہ باہر چلے گئے۔
اس اچانک واک آؤٹ پر وزیراعظم شہباز شریف کے چہرے پر حیرت صاف دیکھی جا سکتی تھی اور انہوں نے فوراً فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بات کرتے ہوئے ایرانی وفد کی طرف اشارہ کیا۔
وہاں سے محض چند فٹ کے فاصلے پر کھڑے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بھی یہ سارا منظر بڑے غور سے دیکھ رہے تھے اور ایرانیوں کے جانے کے بعد وہ خود بات کرنے کے لیے وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کے پاس پہنچے۔
ایرانی میڈیا کے مطابق، مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی ماحول خراب ہو چکا تھا کیونکہ ایران نے امریکی وفد کے ساتھ مشترکہ تصویر کھنچوانے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ یہ امریکا کا محض ایک میڈیا شو ہے۔
اصل جھگڑا اس وقت شروع ہوا جب ایرانی حکام نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان پر شدید اعتراض کیا جس میں انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر ایران نے لبنان میں حزب اللہ کو نہ روکا تو اسے نئی فوجی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔
صدر ٹرمپ نے مذاکرات شروع ہونے سے کچھ ہی دیر پہلے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لکھا تھا کہ ”ایران کو چاہیے کہ وہ لبنان میں بھاری رقم لینے والے اپنے مسلح گروہوں کو فوری طور پر گڑبڑ کرنے سے روکے۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو ہم ایران پر دوبارہ بہت سخت حملہ کریں گے، بالکل اسی طرح جیسے ہم نے پچھلے ہفتے کیا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ زور دار حملہ ہوگا۔“
ساتھ ہی انہوں نے فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ایرانی وفد کو دھمکی دی تھی کہ اگر انہوں نے مذاکرات مکمل نہ کیے تو وہ اپنے ملک واپس نہیں جا پائیں گے۔
ایرانی ٹی وی کے مطابق اُن کے وفد کا باہر نکلنا اسی دھمکی اور تصویر نہ کھنچوانے کے تنازع کا نتیجہ تھا۔ ایرانی میڈیا نے ذرائع کے حوالے سے کہا کہ ایرانی وفد نے امریکی دھمکیوں پر اپنا سخت احتجاج ریکارڈ کرا دیا ہے۔
اس اجلاس میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے ساتھ نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر بھی شامل تھے، جبکہ ثالثوں میں پاکستان کی طرف سے وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف عاصم منیر کے ساتھ قطر کے وزیراعظم اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔
اس سخت ماحول اور تلخ کلامی کے باوجود اچھی بات یہ رہی کہ یہ مذاکرات پوری طرح ٹوٹے نہیں بلکہ ایرانی وفد پاکستان کی درخواست پر کچھ دیر بعد واپس آیا اور یہ بیٹھک لگ بھگ 80 منٹ تک جاری رہی۔
اس دوران ایران پر لگی پابندیاں ہٹانے، ان کے روکے گئے پیسے بحال کرنے اور پرانے معاہدوں پر عمل کرنے جیسے اہم امور پر تفصیل سے بات چیت کی گئی۔
مذاکرات کے ختم ہونے پر کچھ اچھی خبریں بھی سامنے آئیں۔ ایرانی وزیرخارجہ عباس عراقچی نے بتایا کہ قطر کی مدد سے ایران کے منجمد اثاثوں اور پیسوں کو بحال کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔
اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ایران پر تیل بیچنے کے حوالے سے لگی پابندیوں میں چھوٹ دینے کا ایک ابتدائی مسودہ بھی فائنل کر لیا گیا ہے جسے بہت جلد نافذ کر دیا جائے گا۔
اگرچہ کیمرے کے سامنے آنے والی اس سنسنی خیز ویڈیو نے دونوں ملکوں کے درمیان موجود پرانی نفرت اور کمزور سفارت کاری کو دنیا کے سامنے لا کھڑا کیا ہے، لیکن بند کمرے کے اندر سفارت کاروں نے اس امن عمل کو بچانے کے لیے بات چیت جاری رکھی کیونکہ واشنگٹن اور تہران دونوں کے لیے یہ مذاکرات اس وقت بے حد ضروری ہیں۔