مغربی تصادم سے بچنا ہے تو ایران کو تعاون میں سنجیدگی دکھانی ہوگی، ایٹمی ایجنسی
بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی نے کہا ہے کہ مغربی تصادم سے بچنا ہے تو ایران کو تعاون میں سنجیدگی دکھانی ہوگی، فنانشل ٹائمز کی رپورٹ میں انکشاف۔
بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے سربراہ گروسّی نے بتایا کہ جون کے بعد اسرائیل کے ساتھ کشیدگی کے دوران آئی اے ای اے نے ایران میں تقریباً درجن بھر معائنے کیے، تاہم انہیں فوردو، نطنز اور اصفہان جیسے جوہری مراکز تک رسائی نہیں دی گئی، جو امریکی حملوں کا شکار ہوئے تھے۔
گروسّی نے کہا کہ ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخائر کے قریب حرکات دیکھی گئی ہیں، تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ افزودگی جاری ہے۔
ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بغائی نے اس بیان پر کہا کہ گروسّی ایران کے پرامن جوہری پروگرام سے پوری طرح واقف ہیں اور غیر بنیاد پر رائے نہیں دینی چاہیے۔
ایرانی حکام نے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی پر الزام لگایا کہ وہ اسرائیل کے بمباری کو جواز فراہم کر رہی ہے، جو جوہری توانائی ایجنسی بورڈ کے ایران کو جوہری عدم پھیلاؤ معاہدے کی خلاف ورزی قرار دینے کے دن بعد شروع ہوئی۔
گروسّی نے فنانشل ٹائمز سے گفتگو میں کہا کہ اگرچہ ایجنسی ایران کے ساتھ ”کشیدہ تعلقات“ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ملک کو اب بھی اپنے بین الاقوامی وعدوں کی پابندی کرنی ہوگی۔
انہوں نے کہا “ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ’میں جوہری عدم پھیلاؤ معاہدے کے دائرے میں رہتا ہوں‘ اور پھر اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کریں۔ اگر ایسا ہوا تو مجھے رپورٹ کرنا ہوگی کہ میں اس مواد کی نگرانی کھو چکا ہوں۔“