ملک بھر کے صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں کمی کردی گئی
بجلی کی قیمتوں میں کمی سے صارفین کو 5 ارب روپے سے زائد کا ریلیف ملے گا
ملک بھر کے صارفین کے لیے بجلی کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی، اس حوالے سے نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی (نیپرا) نے نوٹیفکیشن جاری کردیا ہے۔
بجلی کی قیمتوں میں 48 پیسے فی یونٹ کمی کی گئی ہے، بجلی کی قیمتوں میں کمی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی ہے۔
بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اطلاق رواں ماہ کے بلوں پر ہوگا، بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اطلاق کے الیکٹرک سمیت ملک کے تمام صارفین پر ہوگا۔
بجلی کی قیمتوں میں کمی سے صارفین کو 5 ارب روپے سے زائد کا ریلیف ملے گا۔
nepra
electricity
K Electric
electricity prices
National Electric Power Regulatory Authority
مزید خبریں
فی تولہ سونے کی قیمت میں کمی، کتنا سستا ہوا؟
سونے کی قیمت میں آج کوئی تبدیلی آئی یا نہیں؟
سونے کی قیمت میں ہزاروں روپے اضافہ، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟
قومی بچت اسکیموں کے منافع میں تبدیلی، کس کو فائدہ ہوگا اور کس کو نقصان؟
آئی ایم ایف نے حکومت کو نئے این ایف سی ایوارڈ سے متعلق کیا تجویز دی؟
کرپٹو کرنسی کی عالمی مارکیٹ کریش، بٹ کوئن سمیت دیگر کرنسیوں نے قدر کھو دی
مقبول ترین