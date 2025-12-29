سہیل آفریدی کا دورۂ پنجاب پر ناروا سلوک کا شکوہ: خواجہ آصف نے جواب دے دیا

آفریدی صاحب جب آپ کی قیادت میں اسلام آباد پر حملہ ہوتا ہے، اس وقت بھی آئینی عہدوں اور بین الصوبائی عزت خراب ہوتی ہے، وزیر دفاع
ویب ڈیسک
اپ ڈیٹ 29 دسمبر 2025 09:01pm
پاکستان

وزیر دفاع خواجہ آصف نے وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی کی جانب سے دورۂ پنجاب کے دوران ناروا سلوک کے شکوؤں پر جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ آفریدی صاحب جب آپ کی قیادت میں وفاقی دارالحکومت پر حملہ ہوتا ہے اور بار بار ہوتا ہے، اس وقت بھی آئینی عہدوں اور بین الصوبائی عزت خراب ہورہی ہوتی ہے۔

پیر کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ’ایکس‘ پر مسلم لیگ (ن) کے سینئر رہنما خواجہ آصف نے وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی کے پنجاب حکومت سے گلے شکوے پر زبر دست رد عمل دیا ہے۔

خواجہ آصف نے وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سہیل آفریدی صاحب! جب آپ کی قیادت میں وفاقی دارالحکومت پر حملہ ہوتا ہے اور بار بار ہوتا ہے۔ آپ کی پارٹی کی قیادت بشمول آپ کے پاکستان کی وحدت پر حملہ کرتے ہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ آپ کے کارکنان آپ کی قیادت کی آشیر باد سے انتہائی گندی زبان سوشل میڈیا پر استعمال کرتے ہیں، ان سب چیزوں سے اس وقت بھی آئینی عہدوں اور بین الصوبائی عزت خراب ہورہی ہوتی ہے۔

وزیر دفاع نے سہیل آفریدی کو مخاطب کرتے ہوئے مزید کہا کہ آئیں سب مل کر اس کی مذمت اور سدباب کرتے ہیں۔

واضح رہے کہ وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی نے دورہ پنجاب کے بعد حکومت کی جانب سے ناروا سلوک کا شکوہ کیا تھا۔

خیبر پختونخوا

Khawaja Asif

Khuwaja Asif

cm kpk

lahore visit

Suhail Afridi

CM Suhail Khan Afridi

Sohail Afridi

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین