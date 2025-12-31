پاکستان کی سلامتی اور خودمختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا: فیلڈ مارشل عاصم منیر
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ بلوچستان پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور غیر معمولی اہمیت کا حامل صوبہ ہے. بھارتی حمایت یافتہ عناصر صوبے میں بدامنی پھیلانے کی کوششیں کر رہے ہیں جنہیں ہر صورت ناکام بنایا جائے گا۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جنرل ہیڈکوارٹرز (جی ایچ کیو) میں 18ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے ملاقات کی اور تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔
آئی ایس پی آر کے مطابق ورکشاپ میں بلوچستان کی سماجی و معاشی ترقی اور صوبے کی اسٹریٹجک اہمیت پر غور کیا گیا۔
چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر نے بلوچستان کے عوام کی استقامت اور حب الوطنی کو سراہتے ہوئے کہا کہ بلوچستان ملک کی مجموعی ترقی اور خوشحالی میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔
انہوں نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے شروع کیے گئے ترقیاتی منصوبوں کی تعریف کی اور کہا کہ عوامی فلاح پر مبنی پالیسیوں کے ذریعے صوبے کے سماجی و معاشی حالات بہتر بنانے اور اس کے وسیع معاشی امکانات کو بروئے کار لانے پر توجہ دی جا رہی ہے۔
آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سول سوسائٹی کے مثبت کردار کو بھی سراہا اور ملک دشمن عناصر کے منفی پروپیگنڈے کے توڑ میں ان کی کوششوں کو اہم قرار دیا۔
انہوں نے زور دیا کہ ذاتی اور محدود سیاسی مفادات کو مسترد کرنا ضروری ہے تاکہ بلوچستان کے عوام کے لیے پائیدار مستقبل، ترقی اور خوشحالی پر استوار ہو سکے۔
فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ بھارت کے حمایت یافتہ عناصر بلوچستان میں بدامنی پھیلانے اور ترقی کے عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔
اِس ملاقات کے اختتام پر سوال و جواب کا تفصیلی سیشن بھی منعقد ہوا، جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ورکشاپ کے شرکاء کے سوالات کے جوابات دیے۔
فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے پُرعزم ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ملکی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کی کسی بھی براہِ راست یا بالواسطہ خلاف ورزی کا بھرپور اور فیصلہ کُن جواب دیا جائے گا۔