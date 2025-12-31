پاکستان کے بعد ایک اور ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی
پاکستان کے بعد متحدہ عرب امارات (یو اے ای) میں نئے سال کے آغاز پر پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کرکے عوام کو بڑا ریلیف دینے کا اعلان کیا ہے۔
گلف نیوز کے مطابق متحدہ عرب امارات میں نئے سال کے آغاز پر عوام کو ریلیف دیتے ہوئے فیول پرائس کمیٹی نے جنوری 2026 کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا ہے، جس کے تحت ایندھن کی قیمتوں میں نمایاں کمی کی گئی ہے۔
یو اے ای فیول پرائس کمیٹی نے بدھ کے روز جاری اعلامیے میں بتایا کہ پیٹرول سپر 98 کی قیمت کم ہو کر 2.53 درہم فی لیٹر مقرر کی گئی ہے جبکہ دسمبر 2025 میں اس کی قیمت 2.70 درہم فی لیٹر تھی۔
اسی طرح پیٹرول اسپیشل 95 کی قیمت میں بھی کمی کی گئی ہے، نئی قیمت 2.42 درہم فی لیٹر مقرر کی گئی ہے، جو دسمبر میں 2.58 درہم فی لیٹر تھی۔
یو اے ای میں پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق یکم جنوری 2026 سے ہو گیا ہے۔
خیال رہے کہ یو اے ای میں پیٹرول کی قیمتوں کا تعین ہر ماہ فیول پرائس کمیٹی کی جانب سے کیا جاتا ہے جو عالمی تیل کی قیمتوں، سپلائی چین اور معاشی عوامل کو مدنظر رکھتی ہے۔
حالیہ مہینوں میں عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے بعد یہ کمی صارفین کے لیے خوش آئند قرار دی جا رہی ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ ایندھن کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ نہ صرف نجی گاڑی استعمال کرنے والوں کو ہو گا بلکہ ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس کے شعبے میں بھی اخراجات کم ہونے سے اشیائے ضروریہ کی قیمتوں پر مثبت اثر پڑ سکتا ہے۔
واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات میں ایندھن کی قیمتیں آزاد منڈی کے نظام کے تحت طے کی جاتی ہیں اور حکومت کی جانب سے ہر ماہ باقاعدہ طور پر نئی قیمتوں کا اعلان کیا جاتا ہے، جس کا مقصد عالمی مارکیٹ کے مطابق شفاف اور متوازن قیمتوں کو یقینی بنانا ہے۔