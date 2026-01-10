برمنگھم کا آسمان گلابی ہوگیا، وجہ کیا ہے؟
برف سے ڈھکے شہر برمنگھم کا آسمان جمعرات کی شام اچانک گلابی روشنی میں نہا گیا، جس نے پورے مغربی مڈلینڈز علاقے کو ایک دلکش رنگ میں رنگ دیا۔ سنہری لمحوں کے اس غیر معمولی منظر نے شہریوں کو حیران اور مسحور کر دیا اور انہوں نے فوراً ہی اپنے کیمروں سے یہ خوبصورت مناظر قید کرکے سوشل میڈیا پر شیئر کردیا۔ جس سے دوسرے ممالک میں رہنے والے بھی محظوظ ہوئے اور خوشی کا اظہار کیا۔
ابتدائی طور پر کئی لوگوں نے اس رنگین آسمان کو سورج غروب یا حتیٰ کہ شمالی روشنی کے مظہر کے طور پر سمجھا، لیکن حقیقت میں یہ ایک دلچسپ موسمی اور تکنیکی امتزاج تھا۔
برمنگھم سٹی فٹبال کلب کے اسٹیمڈیم کی ایل ای ڈی لائٹس اور شہر میں برفباری نے مل کر روشنی کو منعکس کیا، جس کی وجہ سے آسمان گلابی رنگ میں جلوہ گر ہوا۔ اس بات کی وضاحت برمنگھم سٹی فٹبال کلب نے بھی کی۔
ماہرینِ موسمیات کے مطابق جب فضا میں گھنے بادل ہوں، برف کی تہہ زمین پر بچھی ہو اور اردگرد روشنی کے مضبوط ذرائع موجود ہوں تو وہ روشنی برف اور بادلوں سے منعکس ہو کر آسمان کو سرخی مائل یا گلابی رنگ میں چمکا دیتی ہے۔
برطانیہ کے محکمہ موسمیات کے ماہر گراہم میج کے مطابق برف نیلی روشنی کو زیادہ جذب کرتی ہے جس کے باعث آسمان پر گلابی تاثر نمایاں دکھائی دیتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ برمنگھم کا یہ منظر حیرت انگیز اور دلکش دکھائی دیا۔
یہ مظہر کسی فطری معجزے کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ موسمِ سرما، بادلوں اور مصنوعی روشنیوں کے حسین امتزاج نے شہر کو لمحاتی جادو میں بدل دیا۔ شہریوں کے لیے یہ ایک مسحورکن تجربہ رہا۔
ایسا لمحہ جب ٹھنڈی ہوا، برف کی چاندنی اور آسمان کی گلابی چادر نے مل کر برمنگھم کو خواب کی بستی بنا دیا۔
اس منظر نے شہریوں کے چہروں پر خوشی اور حیرت کے جذبات بکھیر دیے۔ لوگوں نے اس منظر کو دیکھ کر سکون اور خوشی محسوس کی۔
قدرت کے یہ نظارے ہمیں بتاتے ہیں کہ فطرت کا ہر لمحہ ایک شاہکار ہے۔ برف کی چمک، آسمان کی رنگینی اور ہوا کی خاموشی مل کر ایک ایسی تصویر بناتے ہیں جو روح کو مسحور کر دیتی ہے۔