پی ایس ایل 11 میں تاریخی تبدیلی: پلیئرز آکشن متعارف کرانے کا فیصلہ
پاکستان سپرلیگ (پی ایس ایل) کے 11 ویں ایڈیشن کے لیے پلیئرز آکشن متعارف کروانے کا فیصلہ کرلیا گیا ہے۔
پاکستان سپر لیگ کے 11 ویں ایڈیشن کے لیے کھلاڑیوں کے انتخاب کے نظام میں بڑی تبدیلی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جس کے تحت لیگ میں پہلی بار پلیئرز آکشن متعارف کرایا جا رہا ہے۔
ذرائع کے مطابق پی ایس ایل گورننگ کونسل کی ورکنگ کمیٹی کے رات گئے اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں، اجلاس میں آکشن ڈرافٹ اور ری ٹینشن کے معاملات پر بحث ہوئی اور آئندہ سیزن کے فارمیٹ سے متعلق تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔
اجلاس میں متفقہ طور پر پی ایس ایل 11 میں پلیئرز آکشن کرانے کا اصولی فیصلہ کیا گیا۔ پی ایس ایل 11 کے لیے کھلاڑیوں کی ری ٹینشن پالیسی بھی طے کر لی گئی۔
پی ایس ایل کی موجودہ چیمپئن لاہور قلندرز نے پلیئرز آکشن کے حق میں ووٹ دیا جب کہ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز، اسلام آباد یونائیٹڈ، کراچی کنگز اور حیدر آباد کی فرنچائزز نے بھی آکشن کی حمایت کی۔
ذرائع کے مطابق 5 پرانی فرنچائزز نے 4 ری ٹینشنز پر اتفاق کیا ہے، جن میں سے ایک کھلاڑی کو برانڈ ایمبیسڈر مقرر کیا جائے گا۔ مجموعی طور پر ہر کیٹیگری سے ایک ایک کھلاڑی کو ری ٹین کیا جائے گا جب کہ ایک کھلاڑی کو نچلی کیٹیگری میں لا کر برانڈ ایمبیسڈر بنایا جا سکے گا۔
اسی طرح نئی فرنچائزز باقی پلیئرز پول سے اسی طریقہ کار کے تحت کھلاڑی منتخب کریں گی جب کہ باقی دستیاب کھلاڑیوں کا آکشن کیا جائے گا اور فرنچائزز آکشن کے ذریعے اسکواڈ مکمل کریں گی۔ اجلاس میں شامل 2 نئی فرنچائزز نے زیرو ری ٹینشن کے حق میں زور دیا۔
ذرائع کے مطابق ورکنگ کمیٹی کے فیصلوں کی حتمی منظوری چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی دیں گے جب کہ ضرورت پڑنے پر گورننگ کونسل کا باقاعدہ اجلاس بھی طلب کیا جا سکتا ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ایس ایل آکشن اور ری ٹینشن سے متعلق مجوزہ فارمولا چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کو ارسال کر دیا جائے گا، جس کے بعد آئندہ ایک سے 2 روز میں اس کا باضابطہ اعلان متوقع ہے۔