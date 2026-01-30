ملک بھر میں کل سے بارش اور برفباری کے نئے اسپیل کی پیشگوئی، ایڈوائزری جاری
محکمہ موسمیات نے کل 31 جنوری سے ملک کے مختلف حصوں میں بارش اور برف باری کے نئے اسپیل کی پیشگوئی کردی ہے جب کہ بالائی اور پہاڑی علاقوں میں موسم کی شدت کے باعث شہریوں اورسیاحوں کو محتاط رہنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ دوسری طرف این ڈی ایم اے نے 31 جنوری سے 4 فروری تک موسمی صورت حال سے متعلق ایڈوائزری جاری کردی ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق کمزور مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج سے ملک کے مغربی وشمالی علاقوں میں داخل ہوگا، جو تین فروری تک برقرار رہے گا، 31 جنوری سے تین فروری کے دوران شمالی بلوچستان، شمالی علاقوں، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اورخیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں مطلع ابر آلود رہنے کے ساتھ بارش اورہلکی سے درمیانی برف باری کا امکان ہے۔
یکم سے تین فروری کے دوران اسلام آباد، خطہ پوٹھوہار، سیالکوٹ، گجرانوالہ اور گردونواح میں بارش متوقع ہے جب کہ مری، گلیات اور ملحقہ علاقوں میں بارش اور برفباری کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کل سے یکم فروری کے دوران بلوچستان کے شمالی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اوربرف باری کا امکان ہے۔
محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ برف باری کے باعث سڑکوں پر پھسلن سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو سکتی ہے، پہاڑی علاقوں میں سفر کے دوران محتاط رہیں اور حفاظتی تدابیر اپنائیں جب کہ بالائی علاقوں چترال، دیر، کالام، ناران،کاغان، گلگت، ہنزہ اور اسکردو میں برفانی تودے گرنے اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔
این ڈی ایم اے کی موسمی صورت حال سے متعلق ایڈوائزری
نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (این ڈی ایم اے) نے 31 جنوری سے 4 فروری تک موسمی صورت حال سے متعلق ایڈوائزری جاری کردی ہے۔
ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے جب کہ مری، گلیات اور پوٹھوہار میں 31 جنوری تا 3 فروری تک ہلکی بارش اور برف باری متوقع ہے۔
بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے جب کہ صوبے کے شمالی اور وسطی پہاڑی علاقوں میں بارش اور پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان ہے۔
خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں سرد اور خشک موسم رہنے کا امکان ہے جب کہ صوبے کے بالائی و شمالی اضلاع میں ہلکی بارش اور پہاڑی علاقوں میں برف باری متوقع ہے۔
سندھ میں سرد اور خشک موسم کے باعث دھند کا امکان ہے، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں موسم شدید سرد اور ابر آلود رہنے کا امکان ہے جب کہ بالائی علاقوں میں وقفے وقفے سے برف باری اورسردی کی شدت برقرار رہے گی۔