ٹی 20 ورلڈ کپ سے متعلق شہباز شریف کے دبنگ بیان پر بنگلادیش کا ردعمل آگیا

ڈاکٹر آصف نذرل نے اظہار یکجہتی اور بھارت سے ورلڈ کپ میچ نہ کھیلنے پر پاکستان سے اظہار تشکر کیا۔
ویب ڈیسک
شائع 05 فروری 2026 04:43pm
کھیل

بنگلادیش نے وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے اظہار یکجہتی اور ٹی 20 ورلڈ کپ میں بھارت سے میچ نہ کھیلنے کے واضح مؤقف پر تشکر کا اظہار کیا ہے۔

وزیر اعظم شہباز شریف کے ٹی 20 ورلڈ کپ سے متعلق دبنگ بیان پر جمعرات کو بنگلادیش کا ردعمل بھی آگیا ہے۔

بنگلادیش کے اسپورٹس ایڈوائزر ڈاکٹر آصف نذرل نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں وزیراعظم شہباز شریف کے کابینہ اجلاس سے خطاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے بنگلادیش کو ٹی 20 ورلڈ کپ سے باہر کیے جانے پر احتجاجاً بھارت کے ساتھ میچ کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا۔

ڈاکٹر آصف نذرل نے بھارت سے میچ نہ کھیلنے کے واضح مؤقف پر پاکستان کا شکریہ اداکیا۔

واضح رہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بدھ کو کابینہ اجلاس کے دوران کہا تھا کہ ہم بھارت کے خلاف میچ نہیں کھیلیں گے کیوں کہ کھیل کے میدان پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ ہمیں مکمل طور پر بنگلادیش کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ بہت مناسب فیصلہ ہے۔

اس سے قبل حکومت پاکستانی نے یکم فروری کو ایک سوشل میڈیا پر جاری پیغام کے ذریعے آگاہ کیا تھا کہ پاکستانی ٹیم کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں شرکت کی اجازت دی گئی ہے مگر 15 فروری کو بھارت کے خلاف میچ نہیں کھیلا جائے گا۔

اس حوالے سے آئی سی سی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے کونسل کو باضابطہ طور پر آگاہ نہیں کیا ہے۔

گزشتہ روز بھارتی میڈیا رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ آئی سی سی نے مسئلے کے حل کے لیے نائب سربراہ عمران خواجہ کو پاکستان سے بیک ڈور بات چیت کا ٹاسک سونپا ہے۔

یاد رہے کہ آئی پی ایل سے بنگلا دیشی کرکٹر مستفیض الرحمان کو نکالے جانے کے بعد تنازع شروع ہوا جس کے بعد بنگلا دیشی ٹیم نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں سکیورٹی خدشات کے باعث بھارت جانے سے انکار کیا اور اپنے تمام میچ سری لنکا منتقل کرنے کی آئی سی سی سے درخواست کی۔

آئی سی سی نے معاملہ حل کرنے کے بجائے بنگلادیش کو ایونٹ سے باہر کرکے اسکاٹ لینڈ کو شامل کرلیا، اس صورتحال کے بعد حکومت پاکستان نے بنگلا دیش سے اظہار یکجہتی کی بنیاد پر بھارت کے خلاف 15 فروری کو ہونے والے میچ میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

PCB ICC Bangladesh ICC T20 World Cup PM Shehbaz Sharif bangladesh cricket board PAKISTAN CRICKET BOARD (PCB) T20 world cup 2026 bcb ICC Men’s T20 World Cup 2026 bangladesh cricket team T20 Worldcucp Boycott Pakistan and Bangladesh
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین