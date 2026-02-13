فیلڈ مارشل عاصم منیر سے سعودی وزیر دفاع کی اہم ملاقات
چیف آف ڈیفنس اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات کی، جس میں پاک سعودی اسٹریٹجک اور دوطرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
عرب نیوز کے مطابق سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان نے جمعرات کو کہا کہ انہوں نے پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی تاکہ دونوں ممالک کے اسٹریٹجک دفاعی تعلقات کو دوبارہ مضبوط کیا جا سکے اور عالمی امن و سلامتی کو فروغ دینے کے لیے تعاون پر بات چیت کی جا سکے۔
ذرائع کے مطابق یہ ملاقات ایسے وقت میں ہوئی ہے جب دونوں ممالک کے دفاعی اور سیکورٹی تعلقات میں گہرائی آ رہی ہے۔ گزشتہ ستمبر میں پاکستان اور سعودی عرب نے ایک دوطرفہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے تھے جس کے تحت طویل مدتی فوجی تعاون کو رسمی سلامتی کی وابستگی میں تبدیل کیا گیا، اور دونوں فریقوں نے اس بات کا عہد کیا کہ ایک پر کسی بھی جارحیت کو دوسرے کے خلاف خطرہ سمجھا جائے گا۔
سعودی وزیر دفاع نے سوشل میڈیا پر کہا کہ ”میں نے پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی تاکہ ہمارے مضبوط تعلقات اور اسٹریٹجک دفاعی شراکت داری کو دوبارہ اجاگر کیا جا سکے۔ ہم نے عالمی امن اور سلامتی کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ اقدامات پر بات کی جو ہمارے مشترکہ مفادات کے مطابق ہوں۔“
یہ بات چیت مشرق وسطیٰ میں تناؤ کے بڑھتے ہوئے حالات کے دوران ہوئی ہے، خاص طور پر غزہ میں جاری تصادم اور اسرائیل کی جانب سے وقفے وقفے سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے پیش نظر۔
پاکستان اور سعودی عرب نے ہمیشہ قریبی اقتصادی، سفارتی اور سیکورٹی تعلقات قائم رکھے ہیں، اور دفاعی معاہدے کے بعد دونوں طرف سے رابطے مزید بڑھ گئے ہیں۔ دونوں ممالک نے دیگر مسلم ممالک کے ساتھ مل کر فلسطینی ریاست کے قیام اور غزہ میں انسانی امداد کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے بھی کوششیں کی ہیں۔
مشرق وسطیٰ میں تناؤ کا سبب امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات بھی ہیں، جس پر کئی علاقائی ممالک نے نئی فوجی کشیدگی کے بجائے سفارتکاری پر زور دیا ہے۔
اب تک پاکستان کی فوج کی جانب سے جمعرات کی ملاقات کے بارے میں تفصیلی بیان جاری نہیں کیا گیا۔
اس ماہ کے آغاز میں پاکستانی حکام نے ریاض میں عالمی دفاعی نمائش ”ورلڈ ڈیفنس شو 2026“ میں بھی شرکت کی، جو حکومتوں، افواج اور عالمی دفاعی صنعت کے نمائندوں کو یکجا کرنے والا ایک بڑا پلیٹ فارم ہے۔
پاکستان اور سعودی عرب نے اقتصادی تعاون کو بڑھانے کے حوالے سے بھی بات کی، جس میں پاکستان کی پیداواری صلاحیت کو سعودی سرمایہ اور علاقائی مارکیٹ تک رسائی کے ساتھ مربوط کرنے کے اقدامات شامل ہیں، جیسا کہ پاکستان کے وزارت تجارت کے ذرائع نے بتایا۔