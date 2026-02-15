کیا راج پال یادو جیل سے رہا ہوگئے؟ سلمان خان کا شکریہ ادا کرتی ویڈیو وائرل
حال ہی میں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے جس میں بولی ووڈ اداکار اور کامیڈین راج پال یادو کو سلمان خان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔
ویڈیو میں راج پال کہتے ہیں، ’سلمان بھائی بڑے بھائی کی طرح ہیں، سلمان بھائی کے ساتھ آج بیٹھ کر اندر سے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔‘
اس ویڈیو نے لوگوں میں یہ سوال پیدا کر دیا کہ کیا راج پال یادو واقعی تہار جیل سے رہا ہو گئے ہیں؟
دراصل یہ ویڈیو کلپ ابھی کا نہیں بلکہ پرانا ہے اور 2018 کا ہے، جب راج پال یادو نے اپنے فلمی پروجیکٹ ’اتا پتا لاپتا‘ کے لیے لیے گئے پانچ کروڑ روپے کے قرض کی عدم ادائیگی پر تین ماہ کے لیے جیل کاٹنے کے بعد عارضی طور پر رہائی پائی تھی۔
ویڈیو کو حالیہ سمجھ کر سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ راج پال یادو اب بھی تہار جیل میں موجود ہیں۔ انہوں نے 5 فروری 2026 کو اسی طویل کیس کے سلسلے میں خود کو پیش کیا تھا۔
راجپل یادو پر چیک باؤنس کیس کے تحت قانونی کارروائی جاری ہے، جس میں انہیں 9 کروڑ روپے کے قرض کی ادائیگی کرنی ہے۔
اس دوران بالی ووڈ کے کئی ستاروں نے ان کی مدد اور حمایت کا اعلان کیا، جن میں سلمان خان، اجے دیوگن اور ورون دھون شامل ہیں۔
فلمساز پریادرشن نے حال ہی میں راج پال کی محنت اور نیک دلی کی تعریف کرتے ہوئے کہا،’ان کی تعلیم کمزور ہونے کی وجہ سے یہ غلطی ہوئی۔ راج پال ایک اچھا انسان ہے۔ میں نے پروڈیوسرز کو مشورہ دیا کہ اس کی فیس بڑھائی جائے تاکہ مشکل وقت میں مدد مل سکے۔‘