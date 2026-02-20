رمضان اسپیشل: افطار میں 6 قسم کے مزیدار پکوڑے دسترخوان کی رونق بڑھا دیں گے
رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں افطار کا دسترخوان گرما گرم اور کرسپی پکوڑوں کے بغیر ادھورا لگتا ہے۔ دن بھر کے روزے کے بعد جب خاندان کے ساتھ افطاری کی جاتی ہے تو مختلف ذائقوں کے پکوڑے اس لمحے کو خاص اور مزیدار بنا دیتے ہیں۔
پیاز، پنیر، پالک، بھری ہوئی مرچ، مکس ویج کے علاوہ آلو کے پکوڑے روزہ داروں کی افطاری کا مزہ دوبالا کردیتے ہیں۔
پیاز کے کرسپی پکوڑے
یہ وایتی پکوڑے ہر گھر میں رمضان میں بنائے جاتے ہیں اور سب کو پسند آتے ہیں۔ انہیں صرف پیاز کے پانی اور بیسن کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے۔ تھوڑا سا چاول کا آٹا ڈالنے سے یہ اور بھی کرنچی ہو جاتے ہیں۔
پنیر کے شاہی پکوڑے
دو سلائس پنیر کے درمیان ہری چٹنی یا چاٹ مصالحہ لگائیں اور بیسن کے پیسٹ میں ڈبو کر تل لیں۔ باہر سے کرنچی اور اندر سے نرم ہونے کی وجہ سے یہ ہر افطار کی جان بن جاتے ہیں۔
پالک کے پتے کے پکوڑے
صحت بخش پکوڑوں کے لیے پالک کے پورے پتے بیسن کے پیسٹ میں ڈبو کر تلیں۔ پیش کرتے وقت تھوڑا سا کالا نمک اور چاٹ مصالحہ چھڑکیں۔
بھری ہوئی مرچ کے پکوڑے
چٹ پٹا کھانے والوں کے لیے یہ بہترین ہیں۔ بڑی کم تیکھی مرچ کے اندر ابلے ہوئے آلو کا مصالحہ بھریں، بیسن کے پیسٹ میں لپیٹیں اور تلیں۔ آلو اور مرچ کا امتزاج افطار کے ذائقے کو بڑھا دیتا ہے۔
مکس ویج پکوڑے
یہ سبزیوں کی غذائیت اور ذائقے کا امتزاج ہے۔ باریک کٹی ہوئی گوبھی، آلو، گاجر اور بینز کو بیسن اور مصالحہ جات کے ساتھ ملا کر تیار کریں۔ ہرا دھنیا اور پودینہ شامل کرنے سے خوشبو اور ذائقہ بڑھ جاتا ہے۔
آلو کے پکوڑے
آلو کے قتلے میٹھے یا مصالحے دار مصالحہ کے ساتھ مکس کریں، بیسن کے پیسٹ میں ڈبو کر تلیں۔ یہ باہر سے کرنچی اور اندر سے نرم ہوتے ہیں اور بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے پسندیدہ ہیں۔
یہ 6 قسم کے پکوڑے نہ صرف افطار کی میز کو رنگین اور خوشبودار بناتے ہیں بلکہ روزے کے بعد کے لمحے کو مزیدار اور یادگار بھی کر دیتے ہیں۔