پاکستان افغانستان کے ساتھ اچھا کر رہا ہے، میں مداخلت نہیں کروں گا: صدر ٹرمپ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے خلاف جنگ میں شاندار کام کر رہا ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کی، اس موقع پر ان سے پاکستان اور افغانستان جنگ سے متعلق سوال کیا گیا۔
صدر ٹرمپ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان نہایت شاندار انداز میں آگے بڑھ رہا ہے، افغانستان کے خلاف جنگ میں بہترین کارکردگی دکھا رہا ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ ہیں۔
امریکی صدر نے پاکستان کے وزیرِاعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی تعریف کی، انھوں نے کہا کہ یہ دونوں بڑے عظیم لیڈر ہیں اور میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں۔
صحافی نے ٹرمپ سے سوال کیا کہ کیا آپ پاکستان اور افغانستان جنگ میں مداخلت کریں گے؟ جس پر امریکی صدر نے جواب دیا کہ میں کرتا لیکن آپ جانتے ہیں، میرے پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔
صحافیوں سے گفتگو کے دوران امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مذاکرات پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایران جس طرح بات چیت کر رہا ہے ہم خوش نہیں ہیں، ایران وہ نہیں دے رہا جواس نے ہمیں دینا ہے۔
صدرٹرمپ نے مزید کہا کہ ایران سے بات چیت جاری ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے، ایران کسی صورت نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنا سکتا، جنگ ہوتی ہے تو اچھا اور برا دونوں ہوسکتے ہیں۔
کیوبا کے حوالے سے امریکی صدر نے کیوبا کو ایک ایسی قوم قرار دیا جو شدید مسائل کا شکار ہے اوراسے تبدیلی کی ضرورت ہے۔ انھوں نے کہا کہ کیوبا کے پاس نہ پیسے ہیں، نہ تیل، نہ خوراک ہے۔ شاید ہم کیوبا پر فرینڈلی قبضہ کرلیں۔ روبیو اس معاملے کو بہت اعلیٰ سطح پر دیکھ رہے ہیں۔