ایرانی چیف آف اسٹاف جنرل سید عبدالرحیم موسوی بھی شہید ہوگئے: ایرانی میڈیا
ایرانی فوج کے چیف آف اسٹاف جنرل سید عبدالرحیم موسوی کو تہران میں شہید کردیا گیا۔
ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے (ارنا) نے دعویٰ کیا ہے کہ ہفتے کے روز ملک پر ہونے والے حملوں کے دوران ایران کی اعلیٰ عسکری اور دفاعی قیادت کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں کئی اہم شخصیات ہلاک ہو گئیں۔
رپورٹ کے مطابق ایران کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف چیف آف اسٹاف سید عبدالرحیم موسوی اور وزیرِ دفاع عزیز ناصرزادہ ان حملوں میں حملوں میں شہید ہوگئے۔
ایرانی میڈیا کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ملک کے سپریم لیڈر علی خامنہ ای ، ان کے سیکیورٹی مشیر علی شیمخانی اور پاسدارانِ انقلاب کے کمانڈر انچیف محمد پاکپور کی ہلاکت کی بھی تصدیق کی گئی ہے۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ مسلح افواج کے دیگر کمانڈرز بھی ہلاک ہوئے ہیں، تاہم ان کے نام بعد میں جاری کیے جائیں گے۔ واقعے کے بعد خطے میں کشیدگی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔
حکام کی جانب سے تاحال مکمل تفصیلات جاری نہیں کی گئیں، جبکہ واقعے کے اثرات اور ممکنہ ردعمل کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں جاری ہیں۔
دوسری جانب امریکا اور اسرائیل کی جانب سے ان دعوؤں پر فوری طور پر کوئی باضابطہ تفصیلی بیان سامنے نہیں آیا۔ صورتحال پر نظر رکھی جا رہی ہے اور مزید معلومات سامنے آنے کی توقع ہے۔