اسرائیل پر ایک بہت بڑا نیا حملہ کیا ہے: ایرانی فوج
ایرانی فوج نے اسرائیل پر ایک بہت بڑا حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ جلد ہی اس کارروائی کی تفصیلات دنیا کے سامنے لائی جائیں گی۔
ایرانی حکام کے مطابق یہ حملہ حالیہ پیش رفت کے تناظر میں کیا گیا، تاہم اس کی نوعیت اور نقصانات سے متعلق مکمل معلومات ابھی جاری نہیں کی گئیں۔
دوسری جانب اسرائیلی فوج نے بیان جاری کیا ہے کہ اس نے آپریشن ’رؤرنگ لائن‘ کے آغاز سے اب تک ایران سے منسلک بنیادی ڈھانچے کے 600 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔
اسرائیلی فوج کے مطابق ان کارروائیوں میں تقریباً 2500 ہتھیار استعمال کیے گئے۔
اسرائیلی بیان میں کہا گیا ہے کہ 20 سے زائد سیکیورٹی قیادت سے متعلق اہداف کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ 150 سے زیادہ بیلسٹک میزائل اور 200 سے زائد ایرانی فضائی دفاعی نظام تباہ کیے گئے۔
اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ان حملوں کا مقصد ایران کی عسکری صلاحیت کو کمزور کرنا تھا۔