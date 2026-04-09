دفتر میں بہتے پسینے کو روکنے کے 5 آسان طریقے
گرمیوں میں، چاہے آپ آفس کے ایئر کنڈیشن والے کمرے میں بیٹھیں، چہرے کی پسینے کی شکایت عام ہے۔
چہرے پر آنے والا پسینہ اور چکناہٹ نہ صرف آپ کی شخصیت کو متاثر کرتی ہے بلکہ آپ کے اعتماد میں بھی کمی کا باعث بنتی ہے۔
درج ذیل 5 آزمودہ طریقے آپ کو کام کے دوران تروتازہ رکھنے میں مددگار ثابت ہوں گے.
رومال کی بجائے بلاٹنگ پیپرز کا استعمال
عام طور پر لوگ پسینہ صاف کرنے کے لیے بار بار رومال استعمال کرتے ہیں، جس سے جلد کی قدرتی نمی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس کے بجائے بلاٹنگ پیپرز اپنے پاس رکھیں۔
بس شیٹ کو اپنے چہرے کے ٹی۔زون (ناک اور ماتھے کے حصے) پر ہلکے سے دبائیں۔ یہ پسینے اور اضافی تیل کو فوراً جذب کر لیتا ہے اور میک اپ خراب نہیں ہوتا۔
ہلکی پھلکی اسکن کیئر استعمال کریں
گرمیوں میں بھاری کریمیں اور لوشن لگانے سے گریز کریں۔ اپنی جلد کے لیے جیل بیسڈ یا آئل فری موئسچرائزر استعمال کریں تاکہ مسام کھلے رہیں۔
ہلکے فارمولے والے سن اسکرین کا استعمال کریں تاکہ پسینے میں اضافہ نہ ہو۔
سوئیٹ ریزسٹنٹ پرائمر
میک اپ سے پہلے ایک اچھا سلیکون یا میٹ پرائمر لگانا آپ کی جلد اور پسینے کے درمیان ایک حفاظتی دیوار کا کام کرتا ہے اور آپ کی لک کو طویل وقت تک برقرار رکھتا ہے۔
ناک، ماتھے اور اوپری ہونٹ کے علاقے پر خاص دھیان دیں۔ اسے سیٹنگ پاؤڈر یا سیٹنگ اسپرے کے ساتھ استعمال کریں تاکہ میک اپ برقرار رہے اور تیل کم دکھے۔
ٹھنڈک کے لیے اسٹریٹجک اقدامات
اپنے اردگرد کے ماحول کو ٹھنڈا رکھیں۔ کوشش کریں کہ ایسی جگہ بیٹھیں جہاں ہوا کا گزر بہتر ہو یا اے سی وینٹ قریب ہو۔ دن بھر وقفے وقفے سے ٹھنڈا پانی پئیں تاکہ جسم کا اندرونی درجہ حرارت برقرار رہے۔
اس کے علاوہ کیفین (چائے یا کافی) کا زیادہ استعمال کم کریں کیونکہ یہ کچھ لوگوں میں پسینے بڑھا سکتی ہے۔
ضرورت پڑنے پر کلینیکل حل اپنائیں
اگر ان تمام تدابیر کے باوجود پسینہ حد سے زیادہ آئے تو یہ ہائپر ہائیڈروسس کی علامت ہو سکتی ہے۔
ایسی صورت میں کسی ماہرِامراضِ جلد سے مشورہ کریں جو آپ کو خاص طور پر چہرے کے لیے بنائے گئے اینٹی پرسپیرنٹ جیل یا دیگر طبی علاج تجویز کر سکتے ہیں۔
اسکن کیئر روٹین برقرار رکھیں تاکہ گرمیوں میں پسینے کے مسائل کم ہوں۔