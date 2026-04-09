ٹیسلا نے عام صارفین کے لیے چھوٹی اور سستی ’ایس یو وی‘ کی تیاری شروع کردی
الیکٹرک گاڑیوں کی پروڈکشن کے لیے مشہور کمپنی ’ٹیسلا‘ کی جانب سے چھوٹی اور سستی الیکٹرک گاڑی تیار کرنے کی خبروں نے آٹو مارکیٹ میں ہلچل مچا دی ہے۔
خبر رساں ادارے رائٹرز کی تازہ رپورٹ کے مطابق، ٹیسلا ایک ایسی ’کومپیکٹ ایس یو وی‘ پر کام کر رہا ہے جو اس کے موجودہ ’ماڈل وائے‘ سے تقریباً 20 فیصد چھوٹی اور سستی ہوگی۔
رپورٹ میں ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ حال ہی میں اس حوالے سے سپلائرز سے بات چیت شروع کر دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ گاڑی 4.28 میٹر (تقریباً 14 فٹ) لمبی ہوگی، جو ٹیسلا کے مقبول ترین ماڈل ’وائے ایس یو وی‘ (تقریباً 15.7 فٹ) سے نمایاں طور پر چھوٹی ہوگی۔
ذرائع نے تصدیق کی کہ اس نئی گاڑی کو ٹیسلا کی شنگھائی (چین) فیکٹری میں تیار کیا جائے گا، جب کہ ایک ذریعے کے مطابق کمپنی کی کوشش ہے کہ اس کی پیداوار کو امریکا اور یورپ تک بھی وسعت دی جائے۔
یہ منصوبہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہے اور اس کی باقاعدہ پیداوار رواں سال شروع ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔
تفصیلات کے مطابق اس نئے ماڈل کی قیمت ٹیسلا کی موجودہ انٹری لیول سیڈان ’ماڈل 3‘ سے نمایاں طور پر کم رکھی جائے گی۔ چین میں ’ماڈل 3‘ کی قیمت 34 ہزار ڈالر اور امریکا میں لگ بھگ 37 ہزار ڈالر سے شروع ہوتی ہے۔
لاگت میں کمی کے لیے ٹیسلا اس میں نسبتاً چھوٹی بیٹری استعمال کرے گا، جس کے نتیجے میں اس کی ڈرائیونگ رینج ’ماڈل وائے‘ کی 306 سے 327 میل رینج کے مقابلے میں کم ہوگی۔
موجودہ ماڈلز میں دستیاب دو الیکٹرک موٹرز کی بجائے اس میں صرف ایک موٹر دی جائے گی اور اس نئے ماڈل کا وزن بھی ’ماڈل وائے‘ کے مقابلے میں کم ہوگا۔
واضح رہے کہ 2024 میں ایلون مسک نے 25 ہزار ڈالر کی سستی الیکٹرک گاڑی کا منصوبہ منسوخ کر دیا تھا اور کمپنی کی تمام تر توجہ ’روبوٹیکسی‘ اور ’ہیومنائیڈ روبوٹس‘ پر مرکوز کر دی تھی۔
تاہم حالیہ تجزیے کے مطابق، چوں کہ دنیا بھر کی مارکیٹوں اور ریگولیٹری اداروں کی جانب سے مکمل ڈرائیور لیس گاڑیوں کی منظوری میں ابھی کئی سال لگ سکتے ہیں، اس لیے ٹیسلا ایسے ماڈلز بنانے پر غور کر رہا ہے جو خود مختار ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی کنٹرول کا آپشن بھی فراہم کریں تاکہ فیکٹریوں کی پیداواری گنجائش اور سیلز کو متاثر ہونے سے بچایا جا سکے۔
دوسری جانب ٹیسلا کا کہنا ہے کہ وہ رواں ماہ اپنی دو دروازوں والی ’سائبر کیب‘ روبوٹیکسی کی پیداوار شروع کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے جس میں کوئی اسٹیئرنگ وہیل یا پیڈل نہیں ہوگا۔
تاہم امریکی نیشنل ہائی وے ٹریفک سیفٹی ایڈمنسٹریشن کے ایک ترجمان کے مطابق، ٹیسلا نے تاحال بغیر اسٹیئرنگ اور پیڈلز کے گاڑی فروخت کرنے کے لیے درکار لازمی وفاقی استثنیٰ کے لیے درخواست جمع نہیں کرائی ہے۔