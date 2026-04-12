ایران میں دشمن کو معلومات دینے کے الزام میں 50 افراد گرفتار
ایران میں سیکیورٹی اداروں نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے امریکا اور اسرائیل کو حساس معلومات فراہم کرنے الزام میں کم از کم 50 افراد کو گرفتار کرلیا۔ حکام کے مطابق ملزمان اہم تنصیبات اور سروسز سے متعلق معلومات شیئر کر رہے تھے۔
ایرانی حکام نے الزام عائد کیا ہے کہ گرفتار افراد ’’کرائے کے ایجنٹ‘‘ کے طور پر کام کر رہے تھے اور دشمن ممالک کے ساتھ تعاون میں ملوث تھے۔ ریاست سے منسلک خبر رساں ادارے ایس این این کے مطابق ان افراد نے حساس مقامات، سروس سہولیات اور انفراسٹرکچر سے متعلق معلومات بیرونِ ملک منتقل کیں۔
رپورٹ کے مطابق کارروائی کے دوران سیکیورٹی اداروں نے ملزمان کے قبضے سے الیکٹرانک آلات، سیٹلائٹ کمیونیکیشن کا سامان اور اسلحہ بھی برآمد کیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ نیٹ ورک ملک کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔
یہ گرفتاریاں ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب ایران میں حالیہ کشیدگی کے بعد جاسوسی کے الزامات میں درجنوں افراد کو پہلے ہی حراست میں لیا جا چکا ہے۔ گزشتہ سال امریکا اور اسرائیل کے ساتھ 12 روزہ تنازع کے بعد بھی اسی نوعیت کی بڑی کارروائیاں کی گئی تھیں۔
دریں اثنا، ایران میں حال ہی میں جاسوسی سے متعلق قانون کو مزید سخت کر دیا گیا ہے، جس کے تحت جاسوسی کے مرتکب افراد کو سزائے موت اور جائیداد کی ضبطی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔