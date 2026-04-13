قورمے پر فوکس: اسلام آباد مذاکرات میں پاکستانی میڈیا کی کوریج پر تنقید
امریکا اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں ہونے والے امن مذاکرات، جن پر پوری دنیا کی نظریں جمی ہوئی تھیں، کسی منطقی نتیجے کے بغیر ختم ہو گئے۔ لیکن اس پورے منظر نامے میں ایک چیز جس نے سب سے زیادہ توجہ سمیٹی، وہ ان مذاکرات کی ناکامی سے زیادہ پاکستانی میڈیا کی کوریج تھی۔ جہاں دنیا بھر کا میڈیا ایک ایک پل کی خبر دے رہا تھا، وہاں پاکستان کے مقامی میڈیا کی کوریج نے ناظرین کا خاصہ مایوس کیا۔
گیارہ اپریل کو ہونے والے اسلام آباد مذاکرات کے دوران سوشل میڈیا پر کئی ایسی ویڈیوز وائرل ہوئیں جن میں پاکستانی میڈیا صرف انتظامات، کھانے کے مینو اور مہمانوں کے آنے اور جانے کی خبریں دیتا نظر آیا۔
ایک ویڈیو جو جنگل کی آگ کی طرح پھیلی اس میں ایک پاکستانی رپورٹر مذاکرات کی اندرونی پیش رفت بتانے کے بجائے جوش و خروش سے دوپہر کے کھانے کا مینو بتا رہی تھیں۔
Meanwhile this is how Pakistani media covered the failed Islamabad talks! Korma and fried rice!! Listen in!!! 😂😂😂
— Raja Muneeb (@RajaMuneeb) April 12, 2026
اس پورے معاملے میں ایک عجیب تضاد نظر آیا۔
ایک طرف بین الاقوامی میڈیا جیسے رائٹرز اور اے پی، پاکستان کو ایک ’سہولت کار‘ اور ’میزبان‘ کے طور پر پیش کر رہے تھے، جو کہ پاکستان کے سیکیورٹی سے جڑے پرانے منفی تاثر کو بدلنے کا ایک سنہرا موقع تھا۔
لیکن دوسری طرف، خود پاکستان کے اندرونی حلقوں میں میڈیا کی اس بے بسی پر ماتم کیا جا رہا تھا۔
آج نیوز سے وابستہ سینیئر صحافی یاسر نذر نے بتایا کہ ”وزارتِ اطلاعات نے سیکڑوں پاکستانی میڈیا نمائندوں کو کنونشن سینٹر میں بے مقصد تماشوں تک محدود رکھا۔ پاکستانی صحافی اور اینکرز خوبصورت میڈیا سینٹر کی تعریفیں ہی کرتے رہے، جبکہ بین الاقوامی میڈیا اپنے ذرائع سے مسلسل بریکنگ نیوز دیتا رہا۔“
اسلام آباد میں بڑی خبروں کی کوریج پر مامور سینیئر صحافی فہیم اختر ملک نے سماجی رابطے کی سائٹ ’ایکس‘ پر تیکھے لہجے میں لکھا کہ ’اسلام آباد کا میڈیا ناکام ہو گیا ہے، اور اس کے ذمہ دار وہ مالکان اور مینیجر ہیں جنہوں نے اشتہارات یا ڈر کی وجہ سے اپنی آزادی بیچ دی ہے۔‘
ان کا گلہ تھا کہ جب ایونٹ پاکستان میں ہو رہا ہے تو خبریں غیر ملکی میڈیا کیوں دے رہا ہے؟
فہیم اختر ملک نے لکھا: ”ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر پاکستانی میڈیا ان مذاکرات کی رپورٹنگ کر رہا ہوتا، اور ایران، امریکا اور دیگر بین الاقوامی صحافتی ادارے یا ممالک، جن کی نظریں اس وقت پاکستان پر جمی ہوئی تھیں، یہ رپورٹ کر رہے ہوتے کہ ’پاکستانی میڈیا یہ بتا رہا ہے‘ یا ’پاکستانی میڈیا کے مطابق یہ پیش رفت ہو رہی ہے‘؛ تو اس سے ملک کا وقار اور ساکھ بلند ہوتی۔“
صحافی مجاہد حسین نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارے صحافی مذاکرات کے دوران دور دراز بنائے گئے میڈیا سینٹرز میں بیٹھے لسی کے گھونٹ بھرتے اور گلاب جامن کھاتے رہے یا پھر سیلفیاں لیتے رہے۔
معروف اینکر پرسن اور صحافی کامران یوسف نے لکھا کہ ”یہی تو اصل مسئلہ ہے۔ پاکستان میں صحافی اکثر اپنی رپورٹنگ کو غیر اہم اور معمولی تفصیلات تک محدود رکھتے ہیں۔ اصل مسئلہ رپورٹنگ میں اس گہرائی اور جان کی کمی ہے جو اسلام آباد مذاکرات کے دوران کھل کر سامنے آئی، اور رپورٹنگ میں جان صرف یہ جان لینے سے نہیں آتی کہ کون سا جہاز آ رہا ہے یا کون سا جا رہا ہے۔“
عالمی سیاست کے تجزیہ کار ڈاکٹر عدنان علی نے اس حوالے سے تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھا کہ جب میڈیا پالیسی کی سطح کی تفصیلات کے بجائے کھانے پینے اور انٹرنیٹ کی سہولیات پر رپورٹنگ کرے گا تو عوام مجبوراً غیر ملکی ذرائع کا رُخ کریں گے۔
انہوں نے لکھا کہ ممکنہ طور پر محدود رسائی یا سرکاری پابندیاں بھی ایک وجہ ہو سکتی ہیں کہ صحافی مکمل معلومات تک رسائی حاصل نہیں کر پائے۔
سینئیر صحافی فرحان رضا نے بھی آئینہ دکھاتے ہوئے کہا کہ جب ہمارے کسی چینل کی پہچان سی این این یا الجزیرہ جیسی نہیں ہے، تو ہمیں شکایت کا حق بھی کم ہی ملتا ہے۔
اس کے برعکس سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کے صدر اور صحافی طیب بلوچ نے حکومت کے اس رویے کو ’سفارتی پختگی‘ قرار دیا۔
ان کا کہنا تھا کہ ’قومی مفاد کا تقاضا ہے حساس معاملات کو خاموشی اور دانائی سے آگے بڑھایا جائے، یہ ریٹنگ کی دوڑ نہیں ہے۔‘
دوسری جانب ’آزاد اردو‘ نامی ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم نے ان خبروں کی تردید کی کہ میڈیا نمائندگان کو خبروں سے دور رکھا گیا۔
آزاد اردو نے لکھا: ”بین الاقوامی میڈیا پر ایک بے بنیاد رپورٹ گردش کر رہی ہے جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں میڈیا کو کوئی خبر فراہم نہیں کی جا رہی۔“
پوسٹ میں کہا گیا کہ ”پاکستان آنے والے تمام میڈیا مہمانوں کو بہترین سہولیات فراہم کی گئی تھیں؛ تاہم، مذاکرات کی حساسیت کے پیشِ نظر معلومات فراہم کرنے سے گریز کرنا مذاکرات کی کامیابی کے لیے ہے“۔
قصہ مختصر یہ کہ اسلام آباد مذاکرات پاکستان کے لیے اپنی تصویر بدلنے کا ایک موقع تو تھے، لیکن مقامی میڈیا کے لیے یہ ایک ایسا آئینہ ثابت ہوئے جس میں انہیں اپنی پیشہ ورانہ زبوں حالی صاف نظر آئی۔