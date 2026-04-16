’دنیا ظالموں کے قبضے میں ہے‘: امریکی جنگی پالیسیوں پر پوپ لیو کی سخت تنقید
رومن کیتھولک چرچ کے سربراہ پوپ لیو چہارم نے کیمرون میں خطاب کرتے ہوئے عالمی رہنماؤں پر شدید تنقید کی اور جنگ، ظلم اور مذہب کے غلط استعمال کو انسانیت کے لیے بڑا خطرہ قرار دیا۔ انہوں نے جنگی اخراجات پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دنیا چند ظالم حکمرانوں کے باعث تباہی کا شکار ہو رہی ہے اور اس صورت حال کو بدلنے کے لیے فوری طور پر راستہ تبدیل کرنا ہوگا۔
برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق کیمرون کے شہر بامینڈا میں خطاب کرتے ہوئے پوپ لیو چہارم نے عالمی رہنماؤں پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دنیا اس وقت چند ظالم حکمرانوں کے ہاتھوں تباہ ہو رہی ہے۔
کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا نے کہا کہ اربوں ڈالر جنگوں اور تباہی پر خرچ کیے جا رہے ہیں جبکہ انسانیت کی فلاح کے لیے وسائل نظرانداز کیے جا رہے ہیں۔
پوپ لیو نے اپنے خطاب میں کہا کہ دنیا چند ظالموں کے ہاتھوں تباہ ہو رہی ہے اور اس صورت حال کو فوری طور پر بدلنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ان رہنماؤں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جو مذہب کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا نے کہا کہ مقدس چیزوں کو اندھیرے میں گھسیٹنے والے قابل افسوس ہیں اور مزید کہا کہ ایسے لوگ مذہب کو فوجی، معاشی یا سیاسی مفادات کے لیے استعمال کر کے انسانیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔
پوپ لیو چہارم نے حضرت عیسیٰؑ کی تعلیمات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حضرت عیسیٰ نے صلح کرانے والوں کو خوشخبری سنائی ہے، اس لیے دنیا کو جنگ کے بجائے امن کا راستہ اپنانا چاہیے۔
اس سے قبل بھی پوپ لیو چہارم نے ایران کے خلاف امریکی جنگی بیانات پر تشویش کا اظہار کیا تھا اور جنگ بندی سے قبل سخت بیانات کو ناقابلِ قبول قرار دیا جس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پوپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ پوپ کے مؤقف سے اتفاق نہیں رکھتے، ان کے مطابق پوپ کی پالیسی ’انتہائی کمزور‘ ہے۔
کیمرون کے انگریزی بولنے والے علاقوں میں جاری تنازع، جو تقریباً ایک دہائی سے جاری ہے، ہزاروں جانیں لے چکا ہے اور لاکھوں افراد کو بے گھر کر چکا ہے۔ پوپ کے دورے سے اس بحران کے حل کی امیدیں بھی وابستہ کی جا رہی ہیں۔
انہوں نے امید ظاہر کی کہ مذہبی رہنما مل کر امن کے قیام میں کردار ادا کر سکتے ہیں اور اس بات پر اطمینان ظاہر کیا کہ تنازع ابھی مذہبی جنگ میں تبدیل نہیں ہوا۔