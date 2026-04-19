تل ابیب کے ہزار سے زائد اپارٹمنٹس ایرانی حملوں میں تباہ

ایرانی حملوں نے شہری انفراسٹرکچر کو بھی متاثر، 26 اسرائیلی شہری ہلاک اور 2600 سے زائد زخمی ہو چکے، میئر رون ہلڈائی
ویب ڈیسک
شائع 19 اپريل 2026 11:00am
دنیا

اسرائیلی شہر تل ابیب کے میئر رون ہلڈائی نے انکشاف کیا ہے کہ ایرانی میزائلوں اور ڈرون حملوں کے نتیجے میں شہر کے ایک ہزار سے زائد اپارٹمنٹس اس قدر متاثر ہوئے ہیں کہ وہ اب رہائش کے قابل نہیں رہے۔

ان کے مطابق ایرانی میزائلوں اور ڈرون حملوں نے شہری انفراسٹرکچر کو بھی متاثر کیا ہے، جس کے بعد متعدد عمارتوں کو خالی کرایا گیا ہے۔

اس سے قبل رپورٹس کے مطابق ایران کی جانب سے کیے گئے حملوں میں کم از کم 26 اسرائیلی شہری ہلاک جبکہ 2600 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔

دوسری جانب ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ایران پر امریکا اور اسرائیل کے حملوں کے نتیجے میں اب تک 3,468 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین