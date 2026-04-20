ایران میں جاسوسی اور تخریب کاری کے الزام میں 2 افراد کو سزائے موت

دونوں ایک ایسے جاسوسی نیٹ ورک کا حصہ تھے جو موساد سے منسلک تھا
ویب ڈیسک
شائع 20 اپريل 2026 12:19pm
دنیا

ایران میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی سے مبینہ تعلق کے الزام میں دو افراد کو سزائے موت دے دی گئی۔

ایرانی عدالتی ذرائع کے مطابق حکام نے دو افراد کو سزائے موت دے دی ہے، جن پر اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے ساتھ تعاون اور ملک میں حملوں کی منصوبہ بندی کا الزام تھا۔

رپورٹ کے مطابق ہلاک کیے جانے والے افراد کی شناخت محمد معصوم شاہی اور حامد ولیدی کے نام سے ہوئی ہے۔

حکام کا کہنا ہے کہ دونوں ایک ایسے جاسوسی نیٹ ورک کا حصہ تھے جو موساد سے منسلک تھا، اور انہوں نے بیرونِ ملک، خصوصاً عراق کے کردستان ریجن میں تربیت حاصل کی تھی۔

میزان کے مطابق دونوں افراد کو ’خدا کے خلاف دشمنی‘ اور دشمن گروہوں سے تعاون جیسے الزامات میں سزا سنائی گئی تھی، جسے سپریم کورٹ نے برقرار رکھا، جس کے بعد سزا پر عملدرآمد کیا گیا۔

دوسری جانب انسانی حقوق کی تنظیم نے دعویٰ کیا ہے کہ دونوں افراد کو سیاسی قیدی قرار دیا گیا تھا اور انہیں پیر کے روز سزائے موت دی گئی۔

