امریکا اور ایران کے صدور نے تاریخی امن معاہدے پر آن لائن دستخط کر دیے
دنیا کے دو بڑے حریف ممالک امریکا اور ایران نے تاریخی امن معاہدے پر آن لائن دستخط کر دیے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ’اسلام آباد مفاہمتی یادداشت‘ پر الیکٹرانک دستخط کیے ہیں۔ اس بہت بڑی کامیابی کا اعلان پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے کیا ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے خصوصی بیان میں اعلان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس معاہدے میں دونوں ملکوں کے بیچ ثالث کا کردار ادا کیا ہے اور بطور ثالث میں نے اس معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔
انہوں نے مزید بتایا کہ امریکا اور ایران کا یہ معاہدہ فوری طور پر لاگو ہو جائے گا جس کے تحت ایران اب سمندر کا اہم ترین راستہ یعنی آبنائے ہرمز دوبارہ عام جہازوں کے لیے کھول دے گا اور امریکا بھی ایران کی بندرگاہوں پر لگی اپنی بحری ناکہ بندی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔
وزیراعظم کا کہنا تھا کہ یہ معاہدہ اس پورے علاقے میں امن اور سکون لانے کے لیے سب سے مضبوط بنیاد ثابت ہوگا۔
اس موقع پر وزیراعظم شہباز شریف نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ایران کے سب سے بڑے مذہبی رہنما یعنی سپریم لیڈر اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔
انہوں نے مذاکرات میں شامل افراد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر نے اس بڑی کامیابی کو سچ کرنے میں بہت اہم کام کیا، جبکہ ایران کی طرف سے باقر قالیباف، عباس عراقچی اور سکندر مومنی بھی تعریف کے حقدار ہیں۔
شہباز شریف نے یہ بھی بتایا کہ قطر کی حکومت اور وہاں کے رہنماؤں نے اس معاہدے کو اس آخری مرحلے تک پہنچانے میں بہت زیادہ مدد فراہم کی ہے، جبکہ انہوں نے سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے رہنماؤں کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس امن کے لیے کام کیا۔
انہوں نے خاص طور پر پاکستان کی فوج کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس پورے معاملے کو حل کرانے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کردار سب سے اہم اور بہترین ثابت ہوا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فرانس کے دورے کے دوران وہاں کے صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ رات کے کھانے کے موقع پر اس اہم دستاویز پر دستخط کیے۔
دستخط کرنے کے بعد صدر ٹرمپ نے وہاں موجود صحافیوں کو خوشی سے بتایا کہ انہوں نے ایران اور امریکا کے درمیان ہونے والی مفاہمتی یادداشت پر اپنے دستخط کر دیے ہیں۔
صدر ٹرمپ نے اس موقع پر پاکستان کی کوششوں کی کھل کر تعریف کی اور اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان اور قطر نے ان مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے سب سے بہترین کام کیا ہے، پاکستان کے وزیراعظم نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے، اور میں یہ مانتا ہوں کہ اس تاریخی معاہدے کو کرانے میں پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔
اس بڑے معاہدے کے بعد ایران کی وزارتِ خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بھی دستخط ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔
تاہم انہوں نے آنے والے دنوں کے پروگرام کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا ہے کہ ہم سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے اگلے مذاکرات کی فی الحال پکی تصدیق نہیں کر سکتے۔
اسماعیل بقائی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ جمعے کے دن ہونے والی ملاقات کچھ گھنٹے پہلے تک بالکل پکی تھی، لیکن جب یہ بڑا فیصلہ ہوا کہ دونوں ملکوں کے صدور خود اس معاہدے پر دستخط کریں گے تو فی الحال جمعے کے اجلاس کو کچھ وقت کے لیے روکنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اب جمعے کو دوبارہ ملاقات ہوگی یا نہیں، اس کا حتمی فیصلہ اگلے چند گھنٹوں میں سامنے آ جائے گا، لیکن جنیوا شہر میں دونوں ملکوں کی مذاکراتی ٹیمیں اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق ہی وہاں موجود رہیں گی۔