نئی دہلی: کاکروچ جنتا پارٹی اور پولیس میں جھڑپیں

بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں پارلیمنٹ کے مون سون اجلاس کے پہلے روز امتحانی پرچوں کے مبینہ لیک اور تعلیمی نظام...
ویب ڈیسک
شائع 20 جولائ 2026 08:31pm
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بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں پارلیمنٹ کے مون سون اجلاس کے پہلے روز امتحانی پرچوں کے مبینہ لیک اور تعلیمی نظام میں اصلاحات کے مطالبے پر کاکروچ جنتا پارٹی کے کارکنوں اور پولیس کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ کاکروچ جنتا پارٹی کی جانب سے تعلیمی نظام میں اصلاحات کے مطالبے پر دی گئی احتجاجی کال پر وسطی دہلی میں ہزاروں افراد جمع ہوئے تھے۔

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