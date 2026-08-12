صادق آباد: گھر میں مسلح افراد کی فائرنگ، کوش قبیلے کے سردار سمیت 3 افراد جاں بحق
فائرنگ سے سردار عالمگیر خان کوش، گارڈ معشوق اور ناظم کوش قتل، ملزمان فرار
نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے سردار عالمگیر خان کوش، گارڈ معشوق اور ناظم کوش قتل، ملزمان فرار
صادق آباد میں گھر کی بیٹھک میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کردی، جس کے نتیجے میں کوش قبیلے کے سردار عالمگیر خان کوش سمیت 3 افراد جاں بحق ہوگئے۔
پولیس کے مطابق مقتولین یاسین کوش کے گھر میں مہمان تھے۔ جاں بحق افراد میں سردار عالمگیر خان کوش، ان کے گارڈ معشوق اور ناظم کوش شامل ہیں۔
پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے بعد ملزمان موقع سے فرار ہوگئے، جبکہ واقعے کی تحقیقات شروع کردی گئی ہیں۔
ڈی پی او صادق آباد عرفان سموں نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا ہے۔ پولیس کی جانب سے ملزمان کی تلاش کے لیے کارروائی جاری ہے۔
مزید خبریں
لاہور: ذہنی معذور بچی سے مبینہ زیادتی: اے ایس آئی کے خلاف سزائے موت کی دفعات شامل
کراچی سے ایک اور نوجوان کی تین حصوں میں تقسیم لاش برآمد
لاہور پولیس کی حراست میں خواتین کی موت؛ 'دونوں کو ایک ساتھ ہارٹ اٹیک ہوا': پوسٹ مارٹم رپورٹ
میر رضا کیس میں غیر معمولی شواہد ملنے کا دعویٰ، 21 افراد زیرِ حراست
میر رضا ہلاکت کیس: پُراسرار گیسٹ ہاؤس کا چودہ سالہ ملازم سامنے آ گیا، اہم انکشافات
شرجیل میمن کا اپنا اور بیٹے کا نام میر رضا کیس سے جوڑنے پر سائبر کرائم سے رجوع
مقبول ترین