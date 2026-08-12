صادق آباد: گھر میں مسلح افراد کی فائرنگ، کوش قبیلے کے سردار سمیت 3 افراد جاں بحق

فائرنگ سے سردار عالمگیر خان کوش، گارڈ معشوق اور ناظم کوش قتل، ملزمان فرار
احمد نواز
شائع 12 اگست 2026 09:33am
جرائم

نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے سردار عالمگیر خان کوش، گارڈ معشوق اور ناظم کوش قتل، ملزمان فرار

صادق آباد میں گھر کی بیٹھک میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کردی، جس کے نتیجے میں کوش قبیلے کے سردار عالمگیر خان کوش سمیت 3 افراد جاں بحق ہوگئے۔

پولیس کے مطابق مقتولین یاسین کوش کے گھر میں مہمان تھے۔ جاں بحق افراد میں سردار عالمگیر خان کوش، ان کے گارڈ معشوق اور ناظم کوش شامل ہیں۔

پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے بعد ملزمان موقع سے فرار ہوگئے، جبکہ واقعے کی تحقیقات شروع کردی گئی ہیں۔

ڈی پی او صادق آباد عرفان سموں نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا ہے۔ پولیس کی جانب سے ملزمان کی تلاش کے لیے کارروائی جاری ہے۔

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