عالمی ریکارڈ توڑنے والے مچل اسٹارک نے وسیم اکرم کو خود سے بہتر قرار دے دیا
ایشیز سیریز کے دوسرے ٹیسٹ کے پہلے دن، آسٹریلوی کھلاڑی مچل اسٹارک نے پاکستان کے سابق کپتان اور سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم کا ریکارڈ توڑنے کے بعد ایک حیرت انگیز بیان دیا ہے۔
انگلینڈ کے خلاف شاندار اسپیل کے دوران اسٹارک نے 6 وکٹیں حاصل کر کے نہ صرف آسٹریلیا کو مضبوط پوزیشن میں پہنچایا بلکہ 415 وکٹوں کے ساتھ وسیم اکرم کا ریکارڈ توڑ کر ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے لیفٹ آرم فاسٹ بولر کا اعزاز اپنے نام کیا، جبکہ وسیم اکرم نے 414 وکٹیں حاصل کی تھیں۔
ایشیز سیریز: اپنا ریکارڈ توڑنے پر وسیم اکرم کی مچل اسٹارک کی تعریف
اسٹارک اب تک 102 ٹیسٹ میچز میں 418 وکٹیں حاصل کرچکے ہیں، یوں وہ ٹیسٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے لیفٹ آرم فاسٹ بولر بن گئے ہیں۔
وسیم اکرم نے 414 وکٹیں 104 ٹیسٹ میں حاصل کر کے یہ ریکارڈ تقریباً 20 سال تک اپنے نام رکھا تھا۔
دن کے اختتام پر سابق انگلش کپتان مائیکل وان سے گفتگو کرتے ہوئے اسٹارک نے انتہائی عاجزی سے کہا، ”میرے لیے یہ بڑی عزت کی بات ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ وسیم اکرم اب بھی مجھ سے کہیں بہتر بولر ہیں۔ میرے نزدیک وہ اب بھی لیفٹ آرم بولرز میں سب سے اوپر ہیں اور بلا شبہ تاریخ کے بہترین بولرز میں شمار ہوتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آنے والے دنوں میں مزید وکٹیں حاصل کروں۔“
اسٹارک کی یہ کامیابی حاصل کرنے کے بعد، وسیم اکرم نےبھی سوشل میڈیا پر اسٹارک کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا، ”سپر اسٹارک! مجھے تم پر فخر ہے۔ تمہاری شاندار محنت نے تمہیں سب سے منفرد بنا دیا ہے۔ یہ صرف وقت کی بات تھی کہ تم میری وکٹوں کی تعداد کو پار کر جاؤ۔ مجھے خوشی ہے کہ میں یہ اعتراف تمہیں پیش کر رہا ہوں! تمہارا کیریئر کامیابیوں سے بھرا ہو، اور تم نئی بلندیوں کو چھوتے رہو۔“
دوسرے ٹیسٹ کے پہلے دن، اسٹارک نے انگلینڈ کے بیٹرز کو تگنی کا ناچ نچایا۔ وہ پہلے ہی اوور میں بین ڈکٹ کو پویلین روانہ کرنے میں کامیاب ہوئے، اس کے بعد اولی پوپ اور ہیری بروک کو بھی آؤٹ کر کے ریکارڈ کے قریب پہنچے۔ ہیری بروک کو آؤٹ کرتے ہوئے اسٹارک نے وسیم اکرم کا ریکارڈ توڑا اور تاریخ میں لیفٹ آرم فاسٹ بولرز میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے بولر بن گئے۔
اسٹارک اس ایشیز سیریز میں شاندار فارم میں ہیں۔ انہوں نے پرتھ میں ہونے والے پہلے ٹیسٹ میں 10 وکٹیں حاصل کیں، اور اب تک سیریز میں 16 وکٹیں لے چکے ہیں۔ اس ریکارڈ کی بدولت وہ سب سے زیادہ ٹیسٹ وکٹیں لینے والے بولرز کی فہرست میں 15ویں نمبر پر پہنچ گئے ہیں۔
اسٹارک کا کہنا ہے کہ وہ مزید وکٹیں حاصل کرنے کے لیے محنت جاری رکھیں گے، اور ایشیز سیریز میں اپنی کارکردگی سے پوری دنیا کو متاثر کرنے کی کوشش کریں گے۔