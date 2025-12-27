پی ٹی آئی کا برطانیہ میں فیلڈ مارشل کو دھمکیوں سے اظہار لاتعلقی
پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی نے) برطانیہ میں ہوئے ایک مظاہرے کے دوران فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو دی جانی والی دھمکیوں کے واقعے سے لاتعلقی کا اظہار کیا ہے۔
برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ میں پاکستانی قونصلیت کے سامنے ہونے والے احتجاج اور اس دوران پاکستانی عسکری قیادت کے خلاف مبینہ دھمکی آمیز بیانات کے معاملے نے سفارتی سطح پر توجہ حاصل کر لی ہے۔
پاکستان کی جانب سے برطانوی حکام کو باضابطہ ڈیمارش دیے جانے کے بعد برطانیہ نے حکومت پاکستان سے اس واقعے سے متعلق شواہد طلب کر لیے ہیں، تاکہ معاملے کا جائزہ برطانوی قانون کے تحت لیا جا سکے۔
اس احتجاج کے دوران ایک خاتون کی تقریر سامنے آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے فوری طور پر اس سے لاتعلقی کا اعلان کیا ہے۔
پارٹی کے ترجمان شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے کہ احتجاج میں خطاب کرنے والی خاتون پی ٹی آئی کی کوئی عہدے دار نہیں ہیں اور نہ ہی ان کی زبان یا خیالات پارٹی کے مؤقف یا سیاسی سوچ کی نمائندگی کرتے ہیں۔
شیخ وقاص اکرم کے مطابق پی ٹی آئی اصولی طور پر تشدد، اشتعال انگیزی، نفرت آمیز اور غیر مہذب زبان کی مخالفت کرتی ہے اور ایسی کسی بھی بات کو پارٹی پالیسی کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔
خیال رہے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس معاملے پر سخت ردعمل دیتے ہوئے جمعہ کی شب برطانوی ڈپٹی ہیڈ آف مشن میٹ کینل کو دفتر خارجہ طلب کیا اور احتجاجی مراسلہ حوالے کیا۔
ذرائع کے مطابق ڈیمارش میں اس بات پر شدید احتجاج ریکارڈ کرایا گیا کہ برطانوی سرزمین پر پاکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت کے خلاف دھمکی آمیز نعرے لگائے گئے۔
برطانوی خبر رساں ادارے بی بی سی کے مطابق، برطانوی ہائی کمیشن کے ترجمان نے ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ برطانیہ میں پولیس اور پراسیکیوشن مکمل طور پر حکومت سے آزاد ہو کر کام کرتے ہیں۔
ترجمان کے مطابق اگر کسی غیر ملکی حکومت کو شبہ ہو کہ برطانوی سرزمین پر کوئی جرم سرزد ہوا ہے تو اس کے تمام شواہد پولیس لائژن کو فراہم کیے جائیں، جس کے بعد پولیس قانون کے مطابق مواد کا جائزہ لے گی۔
ان کا کہنا تھا کہ اگر قانون شکنی ثابت ہوئی تو فوجداری تحقیقات کا آغاز بھی کیا جا سکتا ہے اور ہر معاملہ برطانوی قانون کے تحت نمٹایا جائے گا۔
پاکستانی حکام کا مؤقف ہے کہ اس احتجاج کے دوران چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے خلاف انتہائی اشتعال انگیز زبان استعمال کی گئی اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں، جن میں کار بم دھماکے جیسے الفاظ بھی شامل تھے۔
ذرائع کے مطابق یہ احتجاج ایک پی ٹی آئی کے آفیشل سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے منظم کیا گیا تھا اور اسی اکاؤنٹ سے احتجاج کی ویڈیو بھی شیئر کی گئی، جس میں نعرے بازی اور متنازع بیانات دکھائے گئے۔
دفتر خارجہ کے مراسلے میں برطانوی حکام پر زور دیا گیا ہے کہ وہ ایسے عناصر کے خلاف مؤثر اور فوری کارروائی کریں جو برطانوی سرزمین کو پاکستان میں عدم استحکام پھیلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔
پاکستان نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ برطانیہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لے گا اور قانون کے مطابق ذمہ دار افراد کو جوابدہ ٹھہرایا جائے گا۔
اس پورے معاملے نے دونوں ممالک کے درمیان سفارتی رابطوں کو متحرک کر دیا ہے۔